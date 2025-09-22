ifun.de — Apple News seit 2001. 44 623 Artikel

Bis zu 140 Watt über USB-C

Neues Multi-Dock von Anker bietet 14 Anschlussmöglichkeiten
Artikel auf Mastodon teilen.
Keine Kommentare bisher 0

Der Zubehöranbieter Anker mit seiner neuen Prime Docking Station eine Lade- und Verbindungszentrale für den Desktop im Programm, die angeschlossene Geräte mit bis zu 140 Watt laden kann. Insgesamt bietet das Zubehör Anschlussmöglichkeiten für 14 verschiedene Geräte. Quasi im Beiprogramm fungiert die Produktneuheit dann noch als Uhr für den Schreibtisch.

Anker Prime Docking Station

Anker will mit der neuen Docking-Station umfassende Konnektivität am Arbeitsplatz ermöglichen. Neben einem 140 Watt starken USB-C-Upstream-Anschluss mit einer maximalen Transferrate von 10 Gbit/s stehen zwei weitere USB-C Ports mit 100 Watt und 10 Gbit/s, ein USB-C-Anschluss mit 100 Watt und 5 Gbit/s, zwei HDMI-Anschlüsse, ein DisplayPort, zwei USB-A-Ports mit 5 Gbit/s und ein USB-A-Port mit 480 Mbit/s zur Verfügung. Ergänzt wird das Ganze durch einen 2,5G-Ethernet-Anschluss, einen Kopfhöreranschluss sowie Lesegeräten für SD- und TF-Karten.

Notebooks mit bis zu 140 Watt laden

Über den Upstream-Port auf der Rückseite des Geräts können verbundene Notebooks mit bis zu 140 Watt Ladeleistung versorgt werden, während die vorderen Ports jeweils 100W liefern. Für Videoausgabe sind die Anschlüsse an der Front nicht vorgesehen.

Anker Prime Docking Station Anschluesse

Laut Produktbeschreibung unterstützt die Station für den Schreibtisch den Betrieb von bis zu drei Monitoren gleichzeitig, wobei einer davon mit einer Auflösung von 8K betrieben werden kann. Für letzteres wird neben einem entsprechenden Bildschirm auch die Installation des DisplayLink-Treibers vorausgesetzt. Bei den Bildwiederholraten muss man sich dann allerdings mit 60 Hz bei 4K und lediglich 30 Hz bei einer Auflösung von 8K begnügen.

Display mit integrierter Uhr

Das zentral auf der Vorderseite integrierte Smart Display zeigt Informationen zu verbundenen Geräten, der aktuellen Ladeleistung, dem Lüfterstatus sowie weitere Einstellungen an. Für die Temperaturüberwachung sorgt Ankers ActiveShield 3.0, das bei Bedarf einen eingebauten Lüfter aktivieren kann.

Den genannten Leistungsumfang lässt sich Anker dann auch bezahlen. Die Preisempfehlung des Herstellers wird von Amazon mit 349,99 Euro angegeben. Anker selbst führt das Produkt noch nicht auf seiner Webseite.

Produkthinweis
Anker Prime Docking Station, 14 Ports, Triple-Display mit DisplayLink, 140W USB-C, Smart Display, Kühlung, bis 8K,... 349,99 EUR
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
22. Sep. 2025 um 18:15 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 44.623 weitere hätten wir noch.
    Keine Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

    Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 44623 Artikel in den vergangenen 8735 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven