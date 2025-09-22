Neues Multi-Dock von Anker bietet 14 Anschlussmöglichkeiten

Der Zubehöranbieter Anker mit seiner neuen Prime Docking Station eine Lade- und Verbindungszentrale für den Desktop im Programm, die angeschlossene Geräte mit bis zu 140 Watt laden kann. Insgesamt bietet das Zubehör Anschlussmöglichkeiten für 14 verschiedene Geräte. Quasi im Beiprogramm fungiert die Produktneuheit dann noch als Uhr für den Schreibtisch.

Anker will mit der neuen Docking-Station umfassende Konnektivität am Arbeitsplatz ermöglichen. Neben einem 140 Watt starken USB-C-Upstream-Anschluss mit einer maximalen Transferrate von 10 Gbit/s stehen zwei weitere USB-C Ports mit 100 Watt und 10 Gbit/s, ein USB-C-Anschluss mit 100 Watt und 5 Gbit/s, zwei HDMI-Anschlüsse, ein DisplayPort, zwei USB-A-Ports mit 5 Gbit/s und ein USB-A-Port mit 480 Mbit/s zur Verfügung. Ergänzt wird das Ganze durch einen 2,5G-Ethernet-Anschluss, einen Kopfhöreranschluss sowie Lesegeräten für SD- und TF-Karten.

Notebooks mit bis zu 140 Watt laden

Über den Upstream-Port auf der Rückseite des Geräts können verbundene Notebooks mit bis zu 140 Watt Ladeleistung versorgt werden, während die vorderen Ports jeweils 100W liefern. Für Videoausgabe sind die Anschlüsse an der Front nicht vorgesehen.

Laut Produktbeschreibung unterstützt die Station für den Schreibtisch den Betrieb von bis zu drei Monitoren gleichzeitig, wobei einer davon mit einer Auflösung von 8K betrieben werden kann. Für letzteres wird neben einem entsprechenden Bildschirm auch die Installation des DisplayLink-Treibers vorausgesetzt. Bei den Bildwiederholraten muss man sich dann allerdings mit 60 Hz bei 4K und lediglich 30 Hz bei einer Auflösung von 8K begnügen.

Display mit integrierter Uhr

Das zentral auf der Vorderseite integrierte Smart Display zeigt Informationen zu verbundenen Geräten, der aktuellen Ladeleistung, dem Lüfterstatus sowie weitere Einstellungen an. Für die Temperaturüberwachung sorgt Ankers ActiveShield 3.0, das bei Bedarf einen eingebauten Lüfter aktivieren kann.

Den genannten Leistungsumfang lässt sich Anker dann auch bezahlen. Die Preisempfehlung des Herstellers wird von Amazon mit 349,99 Euro angegeben. Anker selbst führt das Produkt noch nicht auf seiner Webseite.