Apple Intelligence kommt 2025: Im nächsten Jahr auch auf Deutsch

Apple hat die Fußnoten seiner am 16. September ausgegebenen Pressemitteilung zur Verfügbarkeit von iOS 18 („iOS 18 ist ab heute verfügbar und macht das iPhone persönlicher und besser als je zuvor“) überarbeitet und führt in diesen nun erstmals an, dass Apple Intelligence bereits im Laufe des kommenden Jahres auch in deutscher Sprache verfügbar sein wird.

Die ursprüngliche Fußnote vom 16. September gab einen ersten Einblick in die Verfügbarkeit von Apple Intelligence. Damals wurde angekündigt, dass die erste Beta-Version der neuen KI-Funktionen ab Oktober 2024 als Teil eines kostenlosen Software-Updates mit iOS 18.1, iPadOS 18.1 und macOS Sequoia 15.1 zur Verfügung stehen wird.

Dabei soll die Verfügbarkeit auf die neuesten Geräte beschränkt sein: iPhone 16 und iPhone 15 Pro-Modelle sowie iPads und Macs mit M1-Chips oder neuer. Die Sprachunterstützung wurde auf US-Englisch festgelegt, mit der Aussicht auf eine Erweiterung auf weitere Englisch-Varianten (Australien, Kanada, Neuseeland, Südafrika und Großbritannien) noch in diesem Jahr. Außerdem wurde erwähnt, dass im kommenden Jahr weitere Sprachen wie Chinesisch, Französisch, Japanisch und Spanisch hinzukommen sollen.

In der Fußnote vom 18. September hat Apple nun einige wesentliche Änderungen vorgenommen. Die generellen Angaben zur Verfügbarkeit der Beta-Version und der unterstützten Geräte blieben unverändert. Jedoch wurden entscheidende Änderungen bei den Spracherweiterungen vorgenommen.

So wird Apple Intelligence über das kommende Jahr hinweg nicht nur auf die ursprünglich erwähnten Sprachen ausgeweitet, sondern auch auf Englisch für Indien und Singapur sowie auf Deutsch, Italienisch, Koreanisch, Portugiesisch und Vietnamesisch. Damit wird das Angebot deutlich internationaler. Genaue Termine bleibt uns Apple zur Stunde allerdings noch schuldig:

[…] Later this year, Apple Intelligence will add support for localized English in Australia, Canada, New Zealand, South Africa, and the U.K. Over the course of the next year, Apple Intelligence will expand to more platforms and languages, like Chinese, English (India), English (Singapore), French, German, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Spanish, Vietnamese, and others.