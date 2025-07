Apple hat an Konkurrenzprojekt zu Amazons AWS gearbeitet

Apple hat mit dem Gedanken gespielt, ein Konkurrenzprodukt zu Angeboten wie Amazon Web Services (AWS) aufzuziehen und Cloud-Rechenleistung beispielsweise an Entwickler zu vermieten. Die Grundlage hierfür sollten Rechenzentren liefern, die auf Apples eigenen Prozessoren basieren.

Die Planungen und Tests diesbezüglich wurden über mehrere Jahre hinweg unter dem internen Codenamen „ACDC“ durchgeführt, was bei Apple als Abkürzung für „Apple Chips in Data Centers“ stand. Der Hauptanreiz für Apple bestand wohl darin, dass die auch in Geräten wie iPhones, iPads und Macs verbauten Prozessoren derart effizient sind, dass man Entwicklern die Rechenleistung günstiger anbieten könne als die Konkurrenz. Entwickler nutzen Cloud-Rechenzentren insbesondere für rechenintensive Aufgaben, beispielsweise im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz.

Leistungsfähiger und günstiger

Das Magazin The Information berichtet unter Berufung auf drei daran beteiligte Personen von dem Projekt, bei dem unklar sei, ob es noch weiterverfolgt werde. Dem Bericht zufolge stammt die ursprüngliche Idee von dem für verschiedene Cloud-Themen verantwortlichen Manager Michael Abbott, der Apple allerdings vor zwei Jahren verlassen hat. Zwar habe es bei Apple auch nach Abbott Weggang noch Diskussionen über das Angebot gegeben, der aktuelle Status sei jedoch unklar.

Unabhängig von einem kommerziellen Angebot solcher Cloud-Dienstleistungen nutzt Apple entsprechende Cloud-Strukturen auch für eigene Zwecke. Apples Siri-Abteilung sei das erste Team gewesen, das mit Mac-Prozessoren betriebene Cloud-Server ausprobiert habe. Darüber hinaus habe das ACDC-Team auch die für Apple Photos und Apple Music zuständigen Abteilungen für Tests gewinnen können. Den nicht namentlich genannten Apple-Mitarbeitern zufolge seien die eigenen Server im Vergleich zu herkömmlichen Servern mit Intel-Chips nicht nur leistungsfähiger und zugleich auch günstiger.

Potenzial für neue Einnahmequellen

Ein öffentliches Cloud-Angebot für Entwickler wäre zudem die Möglichkeit, eine weitere Einnahmequelle für Apples Dienstleistungsbereich zu erschließen. Das auch Einnahmen aus App Stores und Abonnements umfassende „Services-Segment“ ist derzeit der einzige konstant wachsende Geschäftsbereich von Apple. Durch die zunehmende Regulierung der App Stores sind mittlerweile aber auch hier die Grenzen in Sicht.