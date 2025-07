Lese-Flatrate „Kindle Unlimited“ aktuell drei Monate kostenlos

Quasi als frühes Prime-Angebot ist die Lese-Flatrate Kindle Unlimited momentan wieder drei Monate lang kostenlos zu haben. Bei der Aktion handelt es sich um ein erweitertes Probe-Abonnement für Kindle Unlimited. Amazon zufolge sind dabei alle Kunden ausgeschlossen, die aktuell bereits ein Abonnement von Kindle Unlimited haben oder innerhalb der vergangenen 36 Monate eine Probemitgliedschaft für den Dienst genutzt haben.

Probiert einfach aus, ob es bei euch funktioniert. Bei vergangenen Aktionen gab es immer wieder positive Berichte auch von Nutzern, die erst im Jahr davor die Möglichkeit zum Probe-Abonnement genutzt hatten.

Für die Lese-Flatrate Kindle Unlimited fällt normalerweise eine Monatsgebühr in Höhe von 11,75 Euro an. Der dreimonatige Probezeitraum entspricht also einem Wert von 35,25 Euro.

Mit Kindle-Geräten oder per App nutzbar

Auch wenn der Name Kindle Unlimited vielleicht anderes impliziert, lässt sich die Lese-Flatrate nicht nur mit den E-Book-Readern des Unternehmens, sondern genauso gut mit den von Amazon beispielsweise für iPad oder iPhone angebotenen Lese-Apps verwenden.

Amazon zufolge bietet Kindle Unlimited die Möglichkeit zum Zugriff auf mehr als eine Million E-Books. Darüber hinaus sind über die Lese-Flatrate auch rund 2.000 digitale Zeitungen und Zeitschriften aus verschiedensten Kategorien verfügbar, darunter etwa „Die Welt“ oder der „Spiegel“. Zudem ist der Zugriff auf mehrere Tausend Hörbücher möglich, der „die durch ein Kopfhörersymbol neben dem Buchtitel gekennzeichnet sind.

Gute Einstiegspunkte zum Stöbern in Kindle Unlimited sind die allgemeine Suche nach Kindle-Unlimited-Büchern oder die Auflistung aller Neuerscheinungen, dabei ist allerdings auf die Kennzeichnung „Kindle Unlimited“ zu achten.

Nutzungsbedingungen und Kündigung

Von den Nutzungsbedingungen her ist Kindle Unlimited in etwa mit einer klassischen Leihbibliothek vergleichbar. Aktuell lassen sich darüber bis zu 20 E-Books und Hörbücher gleichzeitig ausleihen. Zeitschriftenabonnements zählen nicht zu diesem Limit.

Das Probe-Abo von Kindle Unlimited wird im Anschluss an die Testmonate automatisch kostenpflichtig verlängert. Wer dies nicht wünscht, kann das Abo jederzeit über seinen persönlichen Kindle-Unlimited-Bereich kündigen.