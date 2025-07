Apple-Guthaben kaufen: 10 Euro Amazon-Gutschein sichern

Amazon bietet im Rahmen einer zeitlich befristeten Aktion ein zusätzliches Guthaben für Käufer von Apple-Geschenkkarten an. Wer bis spätestens zum 11. Juli 2025 (bis 23:59 Uhr) bei Amazon.de Apple-Guthaben im Wert von mindestens 100 Euro bestellt, erhält nach dem Kauf einen zusätzlichen Amazon-Aktionsgutschein in Höhe von 10 Euro.

Voraussetzung ist, dass der Bestellcode APPLEPD25 während des Bezahlvorgangs auf dieser Sonderseite korrekt eingegeben wird. Die Aktion gilt nur für Gutscheine, die direkt von Amazon verkauft und versandt werden.

Die Teilnahme ist auf ein Mal pro Amazon-Konto beschränkt und gilt nur solange der Vorrat reicht. Andere Produkte der Marke Apple sowie Einkäufe über externe Händler auf Amazon.de sind von der Aktion ausgeschlossen.

Voraussetzungen und Einschränkungen

Damit der Bonus-Gutschein angerechnet wird, müssen alle Karten im selben Einkaufsvorgang bestellt und an dieselbe Lieferadresse versandt werden. Nach dem Kauf erhalten Kundinnen und Kunden eine Bestätigung per E-Mail. Der Amazon-Gutschein in Höhe von 10 Euro wird im Kundenkonto hinterlegt und bei der nächsten passenden Bestellung automatisch angerechnet.

Der Gutschein kann anschließend auf beliebige Produkte angerechnet werden werden, die direkt von Amazon verkauft und versendet werden. Eine Einlösung für Artikel von Drittanbietern, Retourenkauf-Angebote oder Apple-Produkte ist nicht möglich. Der Gutschein verfällt am 25. August 2025.

Für Nutzer, die regelmäßig Apple-Guthaben zur Bezahlung von Diensten wie iCloud+, Apple Music oder Apple TV+ einsetzen, bietet sich mit dieser Aktion die Möglichkeit, ihren Bedarf vorab zu decken und dabei ein zusätzliches Amazon-Guthaben in Höhe von 10 Euro zu erhalten. Der finanzielle Vorteil ist zwar überschaubar, solche Kombiangebote sind jedoch nicht alltäglich und im Vorfeld des diesjährigen Prime Day durchaus brauchbar. Hier geht es zur Aktionsseite.