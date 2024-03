Apple-Handbücher und Software-Downloads an einem Platz

Apple ist stetig damit beschäftigt, seinen Internet-Auftritt zu überarbeiten und in den meisten Fällen laufen die damit verbundenen Änderungen auch auf ein verbessertes Benutzererlebnis hinaus. Zuletzt hat sich Apples Onlineteam den Support-Bereich der Apple-Webseite vorgenommen und dafür gesorgt, dass sich die von Apple angebotenen Handbücher, technische Daten und Downloads besser finden lassen.

Im Handbuch-Bereich der deutschen Apple-Webseite fehlt – wenn man so will – noch ein Produktsymbol in der zweite Zeile der Link-Liste. Bei Apple USA belegt die Vision Pro diesen hierzulande noch verfügbaren Platz. Aber egal ob die Produkte nun alt oder neu sind, mithilfe der neu strukturierten Übersicht ist es deutlich einfacher, die gewünschte Unterstützung zu finden, auch wenn hier und da noch Anpassungen und Übersetzungen nachgeliefert werden müssen.

Über die Hauptkategorien gelangt ihr jeweils auf Übersichtsseiten, auf denen teils sogar sämtliche je in dieser Sparte von Apple angebotenen Produkte gelistet sind. Beim iPhone beispielsweise geht es bis zur ersten Generation zurück und wenn nötig, findet man hier auch noch Informationen zum ersten iMac aus dem Jahr 2001.

Auch Uralt-Geräte von Apple gelistet

Die Auswahl der in diesem Rahmen verfügbaren Informationen und Downloads unterscheidet sich dabei zum Teil stark. Während zu älteren Geräten meist nur die technischen Daten vorliegen, bietet Apple bei den in jüngster Zeit vorgestellten Modellen darüber hinaus nicht nur Benutzerhandbücher sondern auch Reparaturanleitungen an.

Der Support-Bereich von Apple hält gleichermaßen verschiedene Informationen rund um die für die verschiedenen Apple-Geräte verfügbaren Betriebssysteme und Software-Anwendungen bereit. Wo vorhanden, stehen hier zusätzlich zu allgemeinen Anleitungen auch noch die passenden Downloads zur Verfügung, seien es Updates für macOS Sierra oder Anwendungen wie iWork 09 oder iDVD.