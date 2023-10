Apple-Guthaben kaufen: 10 Euro Amazon-Gutschein geschenkt

Bei uns etwa läuft der kostenpflichtige Photoshop-Zugriff in zwei Monaten wieder aus, statt Adobe dann 119 Euro für die automatische Verlängerung des so genannten Adobe Creative Cloud Foto-Abos hinzulegen, werden wir heute noch den bereits um 44 Prozent reduzierten Jahreszugriff für knapp 80 Euro mitnehmen und diesen über die Apple-Guthaben-Aktion auf nur noch 70 Euro reduzieren.

Dies bedeutet: Wer Apple-Guthaben in Höhe von 100 Euro erwirbt, erhält einen Amazon-Gutschein in Höhe von zehn Euro. Das Guthaben lässt sich seinerseits auf alle qualifizierten Amazon-Bestellungen einlösen.

So bietet Amazon allen Apple-Kunden, die eine Guthabenkarte für die eigene Apple ID erwerben, einen zusätzlichen Amazon-Gutschein, der auf die nächste Bestellung beim Onlinehändler angerechnet wird. Aktuell bietet Amazon dabei die bekannten 10 Prozent an, allerdings nur einmal pro Anwender.

