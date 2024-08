Zum Bundesliga-Start: Neues Kombi-Angebot von waipu.tv und WOW Live-Sport

Pünktlich zum Beginn der neuen Fußball-Bundesliga-Saison am 23. August haben Exaring, Betreiber von waipu.tv, und Sky Deutschland ihre Zusammenarbeit erweitert. Im Rahmen der ausgebauten Partnerschaft wird nun ein neues Kombi-Paket angeboten, das den waipu.tv-Tarif Perfect Plus und WOW Live-Sport für 39,99 Euro im Monat vereint. Das Paket bietet Kunden Zugang zu über 270 HD-Kanälen, darunter mehr als 70 Pay-TV-Sender, und ermöglicht das gleichzeitige Streamen auf bis zu vier Geräten. Zusätzlich stehen ein Aufnahmespeicher von 100 Stunden sowie Restart- und Pause-Funktionen zur Verfügung.

Perfect Plus und WOW Live-Sport

Für Sportfans enthält das Angebot zahlreiche Highlights: Übertragungen der Samstagsspiele der Fußball-Bundesliga, alle Partien der 2. Bundesliga, Spiele des DFB-Pokals und der Premier League sowie Motorsport-Events wie Formel 1 und MotoGP. Auch Tennis-Übertragungen mit der ATP- und WTA-Tour sowie den US Open ist Teil des Pakets. Laut den Anbietern ergibt sich durch das Kombi-Paket eine monatliche Ersparnis von 2,99 Euro im Vergleich zu den regulären Tarifen, was sich im ersten Jahr auf 35,88 Euro summiert. Zum Start wird das Paket zu einem ermäßigten Preis von 34,99 Euro im Monat angeboten, wodurch Kunden zusätzlich 60 Euro im Jahr sparen können.

waipu.tv gibt WOW-Gutschein aus

Das neue Streaming-Angebot richtet sich vor allem an Sportfans, die eine breite Palette an Live-Übertragungen und TV-Inhalten in hoher Qualität konsumieren möchten. Die Aktion läuft nur „für kurze Zeit“ und wird über einen Gutschein realisiert: Den Gutschein erhalten waipu.tv-Kunden, die während des Aktionszeitraums das „Perfect Plus mit WOW Live-Sport Jahrespaket“ erworben haben.

Der Gutschein ermöglicht den zwölfmonatigen Zugang zu WOW Live-Sport. Nach Ablauf der ersten zwölf Monate verlängert sich das WOW-Abonnement dann automatisch und wird für einen Preis von 35,99 Euro pro Monat weitergeführt, wenn das Abonnement nicht nach Ablauf der Mindestlaufzeit bezeihungsweise danach mit Monatsfrist gekündigt wurde.

Alle Detail-Informationen zum neuen Bundle könnt ihr hier einsehen.