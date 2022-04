Apple-Guthaben auch diese Woche mit 10 Prozent Bonus

In dieser Woche läuft die Apple-Aktion bei Penny, und zwar sowohl in den Filialen als auch online unter penny-kartenwelt.de . Die dort verfügbaren digitalen Codes lassen sich per Kreditkarte, Paypal oder Klarna bezahlen.

Auch in dieser Woche müsst ihr beim Kauf von Apple-Guthaben nicht den vollen Preis bezahlen. Es gibt zwar wieder nur die seit diesem Jahr zum Standard gewordenen 10 Prozent Bonus, was verglichen mit früheren Jahren zwar nicht viel ist, aber immer noch deutlich besser als nichts.

