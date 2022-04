Bundestag live: Anhörung zum „Digital Markets Act“ am Mittwoch

Wer sich von seinem Büroarbeitsplatz hin und wieder in das Parlamentsfernsehen des Deutschen Bundestages einklinkt, das live unter bundestag.de ausgestrahlt wird, der kann sich die Anhörung zum „Digital Markets Act“ am kommenden Mittwoch vormerken.

In öffentlicher Sitzung setzt sich der Wirtschaftsausschuss des Deutschen Bundestages mit der europäischen Gesetzesinitiative auseinander, die große Tech-Konzerne wie Apple und Google daran hindern soll, ihre teils marktbeherrschenden Stellungen zum Nachteil von Verbrauchern und des Wettbewerbes auszunutzen.

Press release – Digital Markets Act: ending unfair practices of big online platforms

Amended text approved @EP_SingleMarket by 42 votes in favour, two against and one abstention

More info https://t.co/n3jn3gy1mk@Andreas_Schwab

