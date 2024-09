Im App Store: Apple führt Rückholangebote für Abonnements ein

Apple bietet ab sofort eine neue Funktion an, die es Entwicklern ermöglicht, sogenannte Rückholangebote für ihre Abonnements zu erstellen. Das neue Angebot richtet sich an Entwickler, die auf Abos mit automatischer Verlängerung setzen und zielt darauf ab, ehemalige Abonnenten zur Rückkehr zu bewegen.

Dafür können den Altkunden spezielle Rabatte oder Vergünstigungen gewährt werden. Die Verwaltung dieser Rückholangebote erfolgt über die Entwickler-Plattform App Store Connect.

Granular konfigurierbar

Konkret können Entwickler nun spezifische Angebote erstellen, die ehemaligen Abonnenten einen reduzierten Preis für einen begrenzten Zeitraum anbieten. Als Beispiel dafür führt Apple eine vergünstigte Abonnementgebühr von 9,99 US-Dollar für sechs Monate an, bevor der reguläre Preis von 39,99 US-Dollar pro Jahr wieder greift. Dabei hebt Cupertino hervor, dass diese Angebote, je nach Konfiguration des Entwicklers, potenziellen Kunden auf unterschiedlichen Wegen präsentiert werden können.

Die Darstellung der Angebote soll direkt auf der Produktseite der jeweiligen App im App Store erfolgen. Zusätzlich können die Rückholangebote in personalisierten Empfehlungen oder redaktionellen Zusammenstellungen auf den verschiedenen Tabs des App Stores erscheinen, darunter in den Bereichen „Heute“, „Spiele“ und „Apps“. Weitere Möglichkeiten, wie die Präsentation innerhalb der App selbst oder die Verbreitung über direkte Links durch eigene Marketingkanäle des Entwicklers, sind ebenfalls möglich. Auch in den Abo-Einstellungen direkt auf den Endgeräten der Nutzer könnten solche Angebote sichtbar gemacht werden.

Über App Store Connect können die Entwickler die Voraussetzungen für die Berechtigung von Kunden festlegen und die regionalen Verfügbarkeiten der Rückholangebote bestimmen. Zudem bietet das System eine Auswahl an verschiedenen Rabattarten, mit denen die Entwickler arbeiten können. Welche Kunden genau berechtigt sein werden, die Rückholangebote zu erhalten, ist jedoch von der individuellen Konfiguration und den Zielvorgaben des Entwicklers abhängig.

Apple gibt an, dass diese Rückholangebote im Herbst für berechtigte Nutzer sichtbar werden sollen.