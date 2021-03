Apple for Kids: Die deutschen Links aus Apples neuem Eltern-Portal

Apple hat seinen offiziellen Support-Bereich um eine neue Anlaufstelle für Eltern und Erziehungsberechtigte von Heranwachsenden erweitert, die zahlreiche Ressource zur Konfiguration von Einschränkungen, der Familienfreigabe und der Bildschirmzeit anbietet.

Die neue Sonderseite „Apple for Kids“ liegt bislang nur in einer Ausgabe auf englischer Sprache vor, kann aber auch deutschsprachigen Eltern als Einstiegspunkt für die Konfiguration der Geräte der nächsten Generation dienen.

Denn: Die verlinkten Support-Artikel liegen fast alle auch in deutscher Sprache vor. Apple sammelt hier lediglich an einer Stelle, was bislang quer durch das Support-Portal Cupertinos verstreut war. Unter anderem erklärt der Konzern wie sich eine Apple Watch ohne eigenes iPhone konfigurieren und für die Nutzung an Kinderarmen einrichten lässt, führt durch die Einrichtung der Familienfreigabe und erklärt wie sich In-App-Käufe komplett unterbieten lassen.

Wir haben euch aus dem neuen Angebot all jene Support-Artikel herausgesucht, die auch in deutscher Sprache vorliegen und im Anschluss verlinkt. Vor allem die Familienfreigabe und die Einschränkungen, die Apples Bildschirmzeit-Funktion möglich macht, solltet ihr genauer studieren und zumindest ausprobieren, wenn in den eigenen vier Wänden noch ein paar kleine Füße unter eurem sprichwörtlichen Tisch stehen.

Was jetzt so freundlich wirkt, hat einige Jahre des Insistierens gekostet. Über Jahre hinweg hat Apple weder Zeitbeschränkungen auf dem iPhone vorgesehen, noch Möglichkeiten angeboten In-App-Käufe zu beschränken.

Die deutschen Familien-Ressourcen