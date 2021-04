Apple feiert seinen 45. Geburtstag

Apple feiert heute einen „Runden“. Das Unternehmen wurde vor exakt 45 Jahren, am 1. April 1976 von Steve Jobs und Steve Wozniak gegründet. Genau genommen muss man an dieser Stelle auch den damals dritten, aber schon kurze Zeit später wieder ausgestiegenen Apple-Gründer Ron Wayne erwähnen. Wayne hatte seinen Firmenanteil in Höhe von zehn Prozent nur elf Tage nach der Firmengründung für schlichte 800 Dollar an die beiden Steves abgetreten. Der aktuelle Börsenwert des Unternehmens beläuft sich auf 1,74 Billionen Euro.

Vom Apple 1 zum Macintosh 1984

Apple zeigte sich von Beginn an auf den Markt für kompakte Heim- und Bürocomputer fixiert. Nach den Geräten Apple I und Apple II aus den Jahren 1976 und 1977 schrieb insbesondere der im Jahr 1984 vorgestellten All-in-one-Computer Macintosh Geschichte. Die Markteinführung des Rechners wurde damals von dem legendären Werbespot „1984“ begleitet.

Apple hat diesem Video zum 20. Geburtstag des Rechners übrigens ein kleines Gimmick mit auf den Weg gegeben. Wie ihr in der unten eingebetteten Version sehen könnt, trägt die Protagonistin hier den kurz zuvor vorgestellten iPod am Hosenbund.

Steve Jobs als Innovationsmotor

Nach internen Streitigkeiten verließ Steve Jobs 1985 das Unternehmen und Apple sah sich in den folgenden Jahren zunehmend auf dem absteigenden Ast. Erst mit der Rückkehr von Jobs im Jahr 1997 nahm Apple den bis heute anhaltenden Erfolgskurs ein. Den Grundstock legte Jobs 1998 mit dem für damalige Verhältnisse revolutionären iMac. Später bereitete der Apple-Gründer mit Geräten wie dem iPod und dem iPhone den Erfolg Apples im Mobilbereich vor.

Dieser Wandel spiegelt sich auch in der Selbstdarstellung des Unternehmens wider. Wo früher noch davon die Rede war, dass Apple in den 1970er-Jahren die Personal-Computer-Revolution gezündet und den Personal Computer in den 1980er-Jahren neu erfunden hat, liest man jetzt folgendes:

Apple hat persönliche Technologie mit der Einführung des Macintosh 1984 revolutioniert. Heute führt Apple die Welt der Innovation mit iPhone, iPad, dem Mac, Apple Watch und Apple TV an.

Vor fünf Jahren hat Apple einen kompakten Rückblick in Video-Form auf die damals vergangenen 40 Jahre Unternehmensgeschichte präsentiert. Der Film „40 Jahre in 40 Sekunden“ scrollt im Schnelldurchlauf durch die Apple-Geschichte von 1976 bis 2016.