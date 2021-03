„Apple Card“-Unregelmäßigkeiten können iCloud-Sperre zur Folge haben

Die Apple Card ist in Deutschland noch nicht verfügbar, dürfte allerdings früher oder später auch hierzulande eingeführt werden. Dass der mit der Apple-Kreditkarte verbundene Komfort auch seine Grenzen hat, lässt sich bei Dustin Curtis nachlesen. Infolge einer Unregelmäßigkeit bei den Rückzahlungen hat Apple dem Designer den Zugang zu iCloud, dem App Store und weiteren Apple-ID-Funktionen gesperrt.

I forgot to update my Apple Card autopay info and discovered this crazy fact: if you manage to miss an Apple Card payment, Apple will disable your Apple ID, iCloud, and App Store accounts as hostage.

Re-enabling them takes 3-5+ business days. I’m surprised this is legal.

— dustin curtis (@dcurtis) March 1, 2021