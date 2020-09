Apple bucht Mariah Carey für Weihnachts-Special auf Apple TV+

Apple bereitet sich bereits auf die Weihnachtszeit vor. Mit dem „Mariah Carey's Magical Christmas Special“ wird auf Apple TV+ in der Vorweihnachtszeit eine exklusive Weihnachtsshow mit der der amerikanischen Sängerin zu sehen sein.

Wie Apple mitteilt, wird die Show von diversen Überraschungsgästen begleitet. Die Sendung kombiniere Musik, Tanz und Bewegung, angetrieben von einer herzerwärmenden Geschichte, die die Welt zusammenbringt.

In diesem Jahr jährt sich die Veröffentlichung des Erfolgstitels „All I Want For Christmas Is You“ von Mariah Carey zum 25. Mal. Apple konnte für die Produktion eine Reihe bekannter Branchengrößen verpflichten, die in der Vergangenheit auch an Disney- und Amazon-Produktionen beteiligt waren. Apple zufolge wird das „Mariah Carey's Magical Christmas Special“ vom Start weg weltweit über Apple TV+ verfügbar sein. Einen konkreten Termin nennt das Unternehmen bislang allerdings nicht.