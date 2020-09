Apple bringt das iPad in die achte Generation

Apple hat das iPad in seiner achten Generation vorgestellt. Die neue Version kommt wieder mit 10,2 Zoll Bildschirmgröße, jedoch kräftig technisch aufgerüstet. Im Inneren arbeitet jetzt Apples A12-Prozessor mit 40 Prozent schnellerer Leistung und doppelter Grafik-Performance.

Apple vergleicht das iPad direkt mit der Konkurrenz. Das neue iPad ist doppelt so schnell wie das meistverkaufte Windows-Notebook, dreimal so schnell wie das schnellste Android-Tablet und sechsmal so schnell wie ein Chromebook.

Wir freuen uns, unseren Kunden mit dem iPad der achten Generation ein noch schnelleres und leistungsstärkeres Erlebnis bieten zu können", sagt Greg Joswiak, Senior Vice President Worldwide Marketing von Apple. "Mit seinem schönen 10,2" Retina Display, der Leistungssteigerung durch den A12 Bionic, großartigen Kameras und vielem mehr bringt das neue iPad einen unglaublichen Mehrwert zu einer Zeit, in der unsere Kunden mehr denn je auf leistungsstarke und vielseitige Möglichkeiten angewiesen sind, um zu arbeiten, zu spielen, zu lernen und mit ihren Lieben in Verbindung zu treten.

Im Zubehörbereich zeigt sich das iPad deutlich offener. Das Tablet kann mit Apples Smart Keyboard und einer Tastatur von Logitech genutzt werden. Zudem unterstützt das iPad 8 den Apple Pencil. In Verbindung mit dem Apple-Stift profitiert das Tablet besonders von den Neuerungen in iPadOS 14, beispielsweise der Kritzeln-Funktion oder der automatischen Erkennung von geometrischen Formen.

Das neue iPad startet mit einem Verkaufspreis 369,40 Euro für das Wi-Fi-Modell und 505,90 Euro für die LTE-Version und kann ab sofort vorbestellt werden. Ab Freitag sind die neuen Geräte dann im Handel.