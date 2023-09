Mediencenter Plex: Zugriff auf Hetzner-Server wird komplett deaktiviert

Beim deutschen Hosting-Anbieter Hetzner jedoch, werden Plex-Server demnächst nicht mehr unterstützt. Anders als man meinen könnte, sind dafür jedoch nicht etwa neue Vorgaben der Hetzner Online GmbH verantwortlich, sondern ein Eingreifen der Plex-Macher. Wie diese in einem Schreiben an ihre Nutzer mitteilen, habe man sich dazu entscheiden alle IP-Adresse des Hosting-Anbieters zu blockieren, da es aus dem Hetzner-Netzwerk wiederholt zu massiven Verstöße gegen die Plex-Nutzungsbedingungen gekommen sei. Die Hetzner-Server sollen demnach ab dem 12. Oktober geblockt werden.

Zudem bietet Plex mehrere Apps, mit denen von Apple TV, aus dem Browser, vom Handy oder vom Mac aus auf die Inhalte des Medien-Servers zugegriffen werden kann. Der Medienserver lässt sich dabei sowohl in den eigenen vier Wänden, auf einem immer aktiven Mac, auf einem PC im Arbeitszimmer oder auf einem NAS-Speicher installieren, wie sich etwa von Synology oder QNAP angeboten werden. Zudem können Plex-Server auch bei Hosting-Anbietern aufgesetzt werden und sind so immer erreichbar, auch ohne einen 24/7-Server in der eigenen Wohnung betreiben zu müssen.

