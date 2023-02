Apple bietet neue deutsche Online-Workshops an

Apple hat die 8. Kalenderwoche zum Start einer neuen Veranstaltungsreihe genutzt, die sowohl für ein Programm in den hiesigen Filialgeschäften des Unternehmens sorgen, als auch neue Online-Inhalte ausspielen wird.

Zielgruppe der Veranstaltungsreihe mit dem Titel „Change Means Business“ sind vor allem sogenannte SMBs, also kleine und mittlere Unternehmen, die Apples Produktpalette nicht unbedingt zum Gestalten von Kreativ-Projekten oder zum Finalisieren von Abschlussarbeiten einsetzen, sondern um sich als Selbstständige und ihre Unternehmen weiterzuentwickeln.

„Today at Apple“ – Auch für Bestandskunden

Die Veranstaltungsreihe ist Teil von „Today at Apple“, einer amerikanischen Erfindung, die für deutsche Konsumenten nach wie vor etwas befremdlich ist, aber durchaus mal in Augenschein genommen werden kann. Unter der Überschrift „Today at Apple“ bieten Apples Filialen seit mehreren Jahren wechselnde Informationsveranstaltungen an, die nicht nur platt dafür konzipiert sind neue Hardware zu verkaufen, sondern zum überwiegenden Teil auf Apple-Bestandskunden zugeschnitten sind und diesen tipps für den Einsatz der bereits vorhandenen Geräte geben.

Die kostenfreien Workshops, die meist lediglich eine kurze Online-Anmeldung voraussetzen, stoßen hierzulande nicht nur auf Neugier sondern häufig auch eine Mischung aus Skepsis und Argwohn, bis auf den Zeiteinsatz gibt es bei den „Today at Apple“-Angeboten aber keinen Haken.

Neue Workshops bis zum 16. März

Wer das Angebot einmal ausprobieren möchte, der kann sich noch bis 16. März mit dem Programm der neuen Veranstaltungsreihe vertraut machen, die sowohl Online-Workshops als auch mehrere Filial-Termine anbietet. Etwa:

Apple selbst beschreibt die neuen Sessions folgendermaßen:

„Change Means Business“ […] vermittelt praxisnahes Know-how speziell für Selbstständige und kleine Unternehmen, um das Business vom Pitch ab in jeder Phase nachhaltig weiterzuentwickeln. In kostenlosen Design Labs, Virtual Studios und App Spotlights berichten innovative Gründer:innen von eigenen Erfahrungen und geben hilfreiche Tipps & Tricks. Zusätzlich werden Grundlagen zu Numbers, Pages und Keynote in den Skills-Sessions vermittelt. Sehr inspirierend werden sicherlich die drei Sessions bei Apple Rosenthaler Straße in Berlin sein, in deren Rahmen erfolgreiche Gründer:innen wie Brammibal’s Donuts, Endel, KptnCook, REFRAMD oder Ulysses über optimale Promotion, Branding, Design und Business-Entwicklung berichten.

Einen detaillierten Überblick auf das Angebot an Workshops im Netz und in den deutsche Apple Stores bietet euch diese Übersicht: