„Apple Intelligence“ auf Deutsch als öffentliche Beta-Version

„Apple Intelligence“ auf Deutsch ist jetzt auch für Teilnehmer an Apples öffentlichem Beta-Programm verfügbar. Apple bietet die am Freitag zunächst nur für Entwickler veröffentlichten Vorabversionen von macOS Sequoia 15.4, iOS 18.4 und iPadOS 18.4 jetzt auch auf diesem Kanal an.

Deutsch ist eine von mehreren neuen Sprachen für Apples KI-Integration, die mit der finalen Freigabe der jetzt zum Testen verfügbaren Betriebssysteme voraussichtlich ab April für alle Nutzer bereitstehen. In Europa kommen auch die Länder Frankreich, Italien, Spanien und Portugal in den Genuss der neuen Funktionen.

Der hierzulande nun bereitgestellte Funktionsumfang von „Apple Intelligence“ ist mit dem Angebot in Apples Heimatland weitgehend identisch. So kann man auf iOS-Geräten und dem Mac fortan KI-gestützte Funktionen wie Apples Schreibwerkzeuge, Bildverbesserer oder Funktionen zum Generieren von Grafiken verwenden. Einzig das sogenannte „Siri-Produktwissen“, also die Möglichkeit, Apples Sprachassistentin gezielte Fragen zu Apple-Produkten zu stellen, ist bislang nur in der englischsprachigen Version von „Apple Intelligence“ verfügbar.

„Apple Intelligence“ installieren und aktivieren

Nach der Installation der neuen Beta-Versionen müsst ihr „Apple Intelligence“ zunächst aktivieren. Die Aufforderung hierfür wird in der Regel direkt nach dem ersten Start des Geräts nach dem Update angezeigt. Beachtet auch, dass das iOS-Gerät oder der Mac in der Folge noch einen erweiterten Datensatz für „Apple Intelligence“ laden muss, bevor die neuen Funktionen dann auch tatsächlich verfügbar sind. Ergänzend wird in diesem Zusammenhang auch die neue App „Image Playground“ auf den Geräten installiert.

Weiterführende Informationen zur Teilnahme an Apples öffentlichem Beta-Programm könnt ihr dieser Webseite entnehmen. Dort kann man seine Geräte auch für das Programm registrieren. Beachtet aber unbedingt, dass es sich hier um eine frühe Testversion des neuen Betriebssystems handelt und ihr mit Leistungseinschränkungen und Fehlern rechnen müsst.