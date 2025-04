Apple atmet auf: iPhone und Macs von den Strafzöllen ausgenommen

Der Aktienkurs von Apple dürfte sich heute weiter von den Verlusten der vergangenen Woche erholen. Die US-Regierung hat am Wochenende bekanntgegeben, dass die Produkte von Apple und weiteren Technologiekonzernen zumindest teilweise von den von Donald Trump verhängten Strafzöllen ausgenommen sind.

Anders als sonst wurde diese Kurskorrektur jedoch nicht lautstark vom US-Präsidenten selbst angekündigt, sondern fast schon still und heimlich in Form einer Mitteilung der amerikanischen Zollbehörde kommuniziert. Die darin aufgeführten Produktnummern beziehen sich auf das US-Zollverzeichnis HTS und beinhalten Produkte wie Smartphones, Computer, Speichermodule, Flachbildschirme und elektronische Bauteile, aber auch Geräte, die zur Produktion von Computerchips verwendet werden.

Allerdings bleibt offen, wie lange die Ausnahmen gelten und wie die Trump-Regierung in dieser Angelegenheit fortfahren will. Konkrete Aussagen sind hier bislang ausgeblieben und erste Stellungnahmen verstärken den Eindruck, dass hier im Nachhinein daran gearbeitet wird, die Schnellschüsse von Trump aufzuarbeiten. Der aktuelle Handelsminister der USA, Howard Lutnick, hat im Interview mit dem Fernsehsender ABC bereits angekündigt, dass es sich hierbei lediglich um befristete Ausnahmen handelt und eine konkrete Regelung mit detaillierten Zollvorgaben für diese Produkte folgt.

Knickt Trump vor den Finanzmärkten ein?

Hinter den Kulissen scheint es allerdings eher so, als reagiere Trump hier auf den mittlerweile massiven Druck aus der eigenen Bevölkerung und vor allem auf die Finanzmärkte. Die Strafzölle hätten in ihrer ursprünglichen Form drastische Preissteigerungen für Verbrauchsgüter zur Folge und zudem sehen sich die USA mit drastischen Verlusten an der Börse und der Situation konfrontiert, dass amerikanische Staatsanleihen ins Wanken geraten. Die USA hängen damit allem voran von Japan und China ab und es wurde befürchtet, dass diese Länder die USA durch den Verkauf dieser Anteile wirtschaftlich ihrerseits massiv unter Druck setzen könnten.

Apple dürfte dementsprechend weiterhin an Strategien arbeiten, die Folgen der Trump-Politik bestmöglich abzufangen. Die Verlegung insbesondere der Produktion von Apple-Verkaufsschlagern wie dem iPhone oder auch MacBooks in die USA ist dabei weiterhin keine realistische Option.