Werbeaktionen für Hörbuch-Abo und Zeitschriften-Flatrate

Hörbücher hören oder Zeitschriften lesen? Beides kann man im Rahmen der Probeangebote von Audible und Readly momentan besonders günstig tun. Vorausgesetzt, ihr passt zu den Nutzungsbedingungen für die jeweiligen Aktionen. Neukunden sind jeweils generell gern gesehen. Zum Teil kann man auch als Rückkehrer von den Vorteilen profitieren.

Audible: Führend bei Hörbuch-Downloads

Die aktuelle Audible-Aktion bei Amazon ist bereits im Zusammenhang mit den Frühjahrsangeboten des Versenders gestartet. Noch bis zum Monatsende bietet der Hörbuchdienst die Möglichkeit, sein Angebot drei Monate lang zum Preis von jeweils 0,99 Euro nutzen. Regulär bezahlt man für das Audible-Abo ein Monatspreis von 9,95 Euro. Bei Audible können auf diesem Weg in der Regel auch Rückkehrer einsteigen, die in den vergangenen 30 Tagen kein aktives Abonnement hatten.

Genau genommen, ist das Audible-Abo ein Mix zwischen einem tatsächlichen Abonnement und dem Kauf von Hörbüchern. Jeden Monat hat man als aktiver Kunde die Möglichkeit, ein frei wählbares Hörbuch zu „kaufen“. Auf diese Hörbücher kann man auch dann noch zugreifen, wenn man sein Abonnement wieder gekündigt hat. Ein aktives Abonnement bietet darüber hinaus die Möglichkeit, auf einen Flatrate-Pool mit wechselnden Hörbüchern sowie auf exklusive Podcasts zuzugreifen.

Readly: Flatrate für 8000 Magazine

Readly hat sich dagegen auf ein Flatrate-Angebot von Zeitschriften spezialisiert, die um eine Handvoll nationaler und internationaler Tages- und Wochenzeitungen ergänzt werden.

Der Zugriff auf die Lese-Flatrate von Readly ist per Webbrowser oder mithilfe der für das iPad und iPhone angebotenen Apps des Anbieters möglich. Bemerkenswert ist hier, dass man mit jedem Abo bis zu fünf eigenständige Nutzerprofile anlegen kann und man die App auf bis zu fünf Geräten verwenden kann.

Mittlerweile zeigt sich Readly allerdings zumindest in seinen Erklärungstexten nicht mehr so tolerant wie früher. Während hier ursprünglich noch die Rede davon war, dass man sein Readly-Abo mit bis zu fünf Personen in der Familie und im Freundeskreis teilen könne, ist hier jetzt nur noch von Familienmitgliedern die Rede.