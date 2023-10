Apple Search: Apple-Suchmaschine nur noch „eine Frage der Zeit“

Im Web selbst ist Apple schon länger mit einem eigenen Crawler unterwegs, dem sogenannten AppleBot . Zudem baut Apple seit mehreren Jahren die Suchfunktion in der Spotlight-Suche und der Sprachassistenz Siri weiter aus und scheint hier bereits erste Konzepte umzusetzen, die auch in einer Websuche zum Einsatz kommen könnten.

So soll Apple eine neue Such-Architektur mit dem Codenamen „Pegasus“ vorbereiten, die demnächst in vielen Anwendungen des Unternehmens, unter anderem etwa im App Store, zum Einsatz kommen wird und auch das Zeug dafür hat, von einer von Apple betriebenen Websuche genutzt zu werden.

Der Einstieg Apples in das lukrative Geschäft der Online-Suchmaschinen soll nur noch eine Frage der Zeit sein. Marktbeobachter fragen sich schon länger nicht mehr, ob Apple einen direkten Konkurrenten zu Google in die Spur schicken, sondern wann dieser als Standard-Suchmaschine auf allen Mobilgeräten des Unternehmens und im hauseigenen Safari-Browser auch auf dem Mac voreingestellt sein wird.

