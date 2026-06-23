Wie schon in den vergangenen Jahren mischt bei den Prime-Days von Amazon auch Apple wieder kräftig mit. Eine Übersichtsseite, auf der die Aktionsangebote von Apple aufgelistet sind, findet ihr hier.

Außer der Reihe ist zunächst aber der nur für begrenzte Zeit und in begrenzter Stückzahl verfügbare Sonderpreis für das Apple Studio Display zu erwähnen. In der Variante mit neigungsverstellbarem Ständer und einer Bildschirmoberfläche aus Nanotexturglas ist das Display für 1.199 Euro statt regulär 1.999 Euro erhältlich. Auch die Ausführung mit einem VESA Mount Adapter ist im Preis reduziert, hier muss man mit 1.719 Euro jedoch deutlich mehr berappen.

Falls das Angebot für euch als zu 100 Prozent eingelöst angezeigt wird, wartet ein paar Minuten. Die Verfügbarkeit springt schon seit einiger Zeit hin und her, vermutlich lassen immer wieder Kunden ihre Vorbestellungen verfallen.

Ein Blick auf die Prime-Day-Sonderangebote von Apple lohnt sich wie jedes Jahr vor allem auch dann, wenn man Standardzubehör wie Eingabegeräte sucht. Aktuell gibt es auch verschiedene Tastaturmodelle oder den Apple Pencil deutlich günstiger. Passt bei den Tastaturen nur auf, dass ihr die richtige Sprachbelegung wählt. Neben Deutsch sind über Amazon auch zahlreiche weitere Tastatursprachen erhältlich.

30-Euro-Gutschein durch Sammelaktion

Und noch ein Tipp: Wenn ihr beispielsweise das Apple Magic Keyboard mit Touch ID und Ziffernblock auswählt, könnt ihr zusätzlich einen Coupon namens „110 Euro ausgeben – 30 Euro zurück“ aktivieren.

Der Betrag muss nicht bei einem Einzelkauf überschritten werden, sondern kann auch über mehrere qualifizierte Artikel hinweg gesammelt werden. Wichtig ist nur, dass die Einkäufe während der Prime-Tage also bis zum 26. Juni erfolgen. In der Folge erhält man dann einen Gutscheincode in Höhe von 30 Euro, der im Juli für Einkäufe bei Amazon verwendet werden kann.