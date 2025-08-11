Reddit will seine Inhalte für das Internet Archive sperren

Der KI-Boom sorgt für Entwicklungen, mit denen zunächst wohl kaum jemand gerechnet hat. Wie das Magazin The Verge berichtet, hat die Diskussionsplattform Reddit angekündigt, den Zugriff des Internet Archive auf einen großen Teil seiner Inhalte deutlich zu reduzieren. Die vom Internet Archive betriebene Webseitensammlung Wayback Machine soll künftig lediglich die Startseite von Reddit.com erfassen dürfen. Beiträge, Kommentare und Nutzerprofile werden nicht mehr indexiert. Insofern können die archivierten Inhalte künftig nur noch Aufschluss darüber geben, welche Themen oder Schlagzeilen an bestimmten Tagen populär waren.

Begründet wird diese restriktive Maßnahme damit, dass KI-Firmen Inhalte von Reddit über die Wayback Machine automatisiert abgerufen hätten, um Daten für das Training von Modellen zu sammeln. Auf diesem Weg wurden offenbar die für die Reddit-Webseite selbst platzierten Sperren umgangen. Reddit stuft dies als Verletzung der Plattformrichtlinien ein und hat erklärt, dass es die Privatsphäre der Nutzer dadurch wahren und auch verhindern will, dass gelöschte Inhalte über Umwege weiter zugänglich bleiben.

Die Einschränkungen sollen schrittweise eingeführt werden. Reddit hat gegenüber The Verge angegeben, das Internet Archive im Vorfeld über die Maßnahme informiert zu haben. So seien bereits in der Vergangenheit Bedenken hinsichtlich der Möglichkeiten geäußert worden, Inhalte aus den Archiven zu extrahieren.

Reddit zunehmend restriktiver

Reddit führt auf diesem Weg die Anstrengungen fort, den Zugriff auf die auf der Webseite veröffentlichten Daten strenger zu regulieren. Das Unternehmen hat zuletzt zum Teil auch Suchmaschinen daran gehindert, die Inhalte zu indexieren, sofern keine Lizenzvereinbarung besteht.

Bereits 2023 hat Reddit seine API-Richtlinien geändert, was zum Aus für mehrere Drittanbieter-Apps führte. Dieser Schritt wurde ebenfalls damit begründet, dass die zuvor frei zugänglichen Schnittstellen missbraucht wurden, um die Inhalte unrechtmäßig zu nutzen.