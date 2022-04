SwitchBot: Exotische Smarthome-Lösungen mit Preisnachlass

SwitchBot ist eine weniger bekannte Smarthome-Lösung, die allerdings mit Zubehör aufwarten kann, dass auch die Online-Anbindung von Geräten ermöglicht, die in diesem Bereich sonst außen vor blieben. Bekanntestes Beispiel hierfür ist der SwitchBot-Minischalter, der mechanische Schaltprozesse ausführen und auf diese Weise wie in unserem Beispiel klassische Lichtschalter drücken kann. Der Einsatzbereich der Schalter lässt sich darüber hinaus vielseitig erweitern, so setzen Nutzer den kompakten und gleichzeitig kräftigen Drückschalter im Zusammenspiel mit einer Vielzahl ansonsten „dummer“ Geräte an, angefangen von Klimageräten bis hin zur noch nicht automatisierten Garagentoren.

Im Programm von SwitchBot findet sich auch weiteres, nicht alltägliches Smarthome-Zubehör wie etwa die Vorhangmotoren des Herstellers, mit deren Hilfe man Schienenvorhänge nachträglich automatisieren kann. Die Motoren werden über einen Akku mit Strom versorgt, der wahlweise an der Steckdose oder auch über ein als Zubehör erhältliches Mini-Solar-Panel geladen werden kann. Angetrieben durch kleine Gummiräder laufen die Motoren dann auf Knopfdruck in der Vorhangschiene und ziehen den Vorhang in die gewünschte Stellung.

SwitchBot-Produkte aktuell deutlich günstiger

Wer in den genannten Bereichen eine Lösung sucht, sollte einen Blick auf die aktuellen Sonderangebote von SwitchBot werfen. Der Hersteller bietet sein Smarthome-Zubehör vorübergehend mit deutlichem Preisnachlass an. Erwähnt werden muss allerdings, dass es sich bei SwitchBot um ein System handelt, das auf eine eigene App setzt und einen separaten, wenn auch sehr kleinen Zigbee-Hub erfordert. Während sich Systeme wie Alexa oder IFTTT direkt mit SwitchBot verknüpfen lassen, muss man für die Siri-Steuerung auf Siri-Kurzbefehle setzen. Eine Alternative für die direkte HomeKit-Einbindung haben Homebridge-Nutzer mit dem mittlerweile ganz ausgereiften und auch regelmäßig aktualisierten SwitchBot-Plugin für Homebridge.