Satechi Thunderbolt 4 Dock mit Ethernet und Stromversorgung

Thunderbolt 4 ist seit vergangenem Jahr dabei, den Vorgänger Thunderbolt 3 als neuen Standard für schnelle und flexible Datenverbindungen abzulösen. Die Abwärtskompatibilität bleibt unter anderem dank identischer Steckverbindungen erhalten und auch in Sachen Geschwindigkeit ändert sich nicht viel. So sind als Obergrenze für die Datenübertragung bei beiden Thunderbolt-Versionen 40 GB/s gesetzt, allerdings wird dies bei Thunderbolt 4 auch bei längeren Kabelverbindungen mit bis zu zwei Metern unterstützt. Zudem setzt der neue Standard voraus, dass das zertifizierte Zubehör mindestens vier Thunderbolt-Anschlüsse bietet.

Mit seinem neuen Thunderbolt-Dock konkurriert Satechi mit in diesem Bereich bekannten Anbietern wie Sonnet oder Kensington und will eine vielseitig nutzbare Erweiterungslösung für Schreibtisch und Home-Office bereitstellen. Das in Aluminium-Optik an das Design aktueller Apple-Notebooks angepasste Zubehör dient zugleich auch ein externes Netzteil für den Rechner und liefert über seinen Host-Anschluss eine Ladeleistung von 96 Watt PD.

Satechi bietet sein Thunderbolt 4 Dock jetzt auch in Deutschland an. Das Mac-Zubehör ist hierzulande mit einem Preisschild von 349,90 Euro ausgestattet und unter anderem bei Gravis erhältlich.

