Anker bietet neuen PowerExpand-Hub mit 11 Anschlüssen an

Mit dem PowerExpand+ 11-in-1 USB-C-Hub hat Anker einen neuen Multi-Adapter für Apple-Rechner und iPads mit USB-C-Anschluss im Programm.

Mit seiner üppigen Ausstattung soll der Hub dafür sorgen, dass möglichst kompakt alle benötigten Anschlusstypen am MacBook oder auch einem iPad Pro zur Verfügung stehen. In Verbindung mit einem passenden Netzteil erlaubt der Hub zudem das „Pass-Through-Laden“, dabei werden maximal 100 Watt am Eingang unterstützt, abzüglich der Betriebsleistung von 15 Watt, können 85 Watt an ein verbundenes Notebook weitergegeben werden.

Anker listet die Anschlussausstattung des PowerExpand+ 11-in-1 USB-C-Hub wie folgt. Die möglichen Bildschirmkombinationen und Auflösungen hängen dabei von Betriebssystem und Anschlusstyp ab.

1 x USB-C 3.0

1 x USB-A 3.0

2 x USB-A 2.0

1 x HDMI

1 x DisplayPort

1 x microSD-Card

1 x SD-Card

1 x Gigabit-Ethernet

1 x 3,5mm Audio

Der neue Multi-Anschluss-Hub von Anker ist ab sofort zum Preis von 69,99 Euro erhältlich.