Angebliche Apple-Anleitung zeigt iPad Air mit Touch ID in der Seitentaste

Es gibt mittlerweile etliche Hinweise darauf, dass wir in Kürze neue iPads und eine neue Apple Watch sehen werden. Gestern erst konnten wir berichten, dass Apple neue Modellnummern für diese Geräteklassen registriert hat. Schon seit Monatsmitte deutet sich an, dass Apple Anfang September neue Modelle von Apple Watch und iPad vorstellen wird.

Überraschend kommen die auf Twitter veröffentlichten Bilder dennoch, auf denen angeblich Apples Beileger zu einem kommenden neuen iPad Air zu sehen ist. Wenn diese Fotos realistisch sind, so kommt das nächste iPad Air zwar mit vollflächigem Bildschirm, aber trotzdem ohne Face ID. Apple wird den Fingerabdrucksensor Touch ID angeblich im seitlichen Ein-Aus-Schalter verbauen.

Die Idee, einen Touch-ID-Sensor in dieser Taste unterzubringen ist nicht neu. Allerdings war bislang nicht die Rede davon, dass Apple diese Neuerung bereits in diesem Jahr einführen könnte. Zudem darf man sich fragen, ob eine derart grundlegende Überarbeitung des iPad Air tatsächlich wie erwartet nur per Pressemitteilung kommuniziert wird, anstelle die Neuerungen ausführlich in Form eines klassischen Apple-Event (wenngleich dieser Tage auch nur virtuell) zu präsentieren.

iPad Air mit USB-C und vollflächigem Bildschirm

Fassen wir die aus den Fotos entnehmbaren Informationen dennoch zusammen. Demnach würde Apple mit den nächsten iPad Air nach dem iPad Pro ein weiteres Tablet mit vollflächigem Bildschirm ins Programm nehmen. Den Anleitungsblättern zufolge verfügt das neue Tablett dann nicht nur über Touch ID in der Seitentaste, sondern auch über einen USB-C-Anschluss anstelle der bislang hier verwendeten Lightning-Buchse und Apples Smart Connector auf der Rückseite.

Genau genommen wäre das iPad Air dann auch Apples erstes iPad ohne Home-Taste und „Notch“ auf der Vorderseite. Der Verzicht auf die TrueDepth-Kamera und Face ID macht die Bildschirmaussparung überflüssig. Die Frontkamera findet ihren Platz dann im oberen Randstreifen.

Wer sich weiter mit den Fotos beschäftigt, könnte auch auf einen kommenden „Apple Pencil Pro“ tippen. Jedenfalls lässt sich eine undeutliche Überschrift auf dem Blatt als „Apple Pencil Pro | Apple Pencil“ deuten.

Zu der Frage, welche neuen iPad-Modelle Apple in Kürze vorstellen wird, hat sich im Anschluss an das Bekanntwerden der Registrierung neuer Modellnummern gestern noch der Jon Prosser geäußert. Der gewöhnlich gut informierte Blogger erwartet das neue iPad 2020 und ein aktualisiertes iPad Air. Zumindest in diesem Punkt entsprechen die neuen Fotos also den aktuellen Erwartungen.