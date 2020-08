Amazon Trade-In startet in Deutschland

Das Amazon Trade-In-Programm steht jetzt auch in Deutschland zur Verfügung. Im Rahmen des Programms können Kunden ihre gebrauchten Amazon-Geräte gegen Geschenkgutscheine von Amazon.de eintauschen. Alternativ steht im Rahmen einer Sonderaktion zudem die Möglichkeit zur Verfügung, bis zu 25 Prozent Preisnachlass beim Kauf eines neuen Geräts aus derselben Produktkategorie zu erhalten.

Amazon will auf diesem Weg in erster Linie eine komfortable Upgrade-Option bieten. Wer ein altes Gerät tatsächlich nicht mehr benötigt und es weder weitergeben noch in Eigenregie verkaufen will, kann sich auf diese Weise einen Bonus sichern. Der Erlös beim Verkauf an andere Nutzer dürfte zwar größer sein, der Amazon weg – so wie wir es auch von Unternehmen wie Apple bereits kennen – dafür komfortabler.

Laut Amazon lässt sich das Programm zum Start auf ausgewählte Echo- und Fire TV-Geräte, Fire-Tablets sowie Kindle eReader anwenden. Weitere Artikel sollen kontinuierlich hinzugefügt werden.

Der Eintauschprozess erfolgt Schritt für Schritt über die Trade-In-Webseite von Amazon. Nutzer müssen dabei Fragen zum Zustand des Geräts beantworten, um anschließend ein Preisangebot und bei Gefallen ein Rücksendeetikett zu erhalten. Die Geräte werden nach Eingang geprüft und anschließend entweder als gebrauchter Warehouse-Artikel angeboten oder dem Recycling zugeführt.

Auf der eigens zum Programm eingerichteten Webseite beantwortet Amazon auch die wichtigsten Fragen rund um das Programm. Nach einem Klick auf die vier dort aufgeführten Produktkategorien „Kindle Reader“, „Fire-Tablets“, „Fire TV“ und „Echo“ könnt ihr euch auch mit wenig Aufwand den von Amazon für eure Geräte angebotenen Rückkaufwert anzeigen lassen. Für einen funktionsfähigen Echo der ersten Generation gibt es beispielsweise immer noch 20 Euro als Gutschrift, ein altes Fire TV dagegen bringt gerade mal 99 Cent.