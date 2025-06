Apple TV 4K: Beide Versionen wieder günstig im Apple Refurb Store

Eigentlich sollte man wenige Tage vor einem Apple-Event keine neue Hardware mehr kaufen. Es scheint allerdings eher unwahrscheinlich, dass Apple im Rahmen der Entwicklerkonferenz WWDC Anfang nächster Woche eine neue Generation von Apple TV vorstellt. Und zur Not macht ihr einfach von eurem Rückgaberecht Gebrauch.

Im Apple Refurbished Store lässt sich Apples Set-Top-Box Apple TV 4K aktuell wieder mit seltenem und deutlichem Preisnachlass bestellen. Die kleinere Version mit 64 GB Speicher wird dort für 139 Euro angeboten, und das Modell mit 128 GB Speicher ist für 159 Euro erhältlich.

Allerdings handelt es sich hierbei wie der Name „Refurbished Store“ bereits andeutet, um generalüberholte Geräte, die jedoch mit der gleichen einjährigen Garantie wie neue Geräte ausgestattet sind. Apple zufolge wurden alle als „Refurbished“ verkauften Geräte umfassend getestet und sofern nötig mit Ersatzteilen repariert. In der Regel kann man die Produkte bis auf die Tatsache, dass sie nicht in der Originalpackung, sondern in einem neutraleren Karton geliefert werden, nicht von Neugeräten unterscheiden. Die Sache mit der einfacheren Verpackung hat den Grund, dass Apple auf diesem Weg eine klare Unterscheidung zu Neugeräten ermöglichen und wohl auch Betrugsversuche erschweren will.

Nur das teurere Modell unterstützt das Thread-Protokoll

Wenn ihr euch für den Kauf eines Apple TV 4K entscheidet, solltet ihr unabhängig davon, wo ihr das tut, unbedingt die Unterschiede zwischen den beiden verfügbaren Modellen beachten.

Dem Umstand, dass das teurere Modell mehr Speicher hat, messen wir die geringste Bedeutung bei. Vielmehr muss man sich darüber bewusst sein, dass nur die Variante „Apple TV 4K Wi-Fi + Ethernet“ alternativ zu einer drahtlosen Verbindung auch kabelgebunden in Netzwerke integriert werden kann zudem lässt sich nur diese Version als Schaltzentrale für auf Thread basierende Smarthome-Netzwerke nutzen.