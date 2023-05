Amazon: Smarthome-Aktionstag und 5 Euro fürs Podcast-Hören

In begrenztem Umfang könnt ihr euch von Amazon zudem gerade für das Hören von Podcasts bezahlen lassen . Allerdings sei vorab gesagt, dass diese Aktion nur für „ausgewählte Kunden“ verfügbar ist. Ihr müsst also mit einem Klick auf die Aktionsseite testen, ob auch ihr von dem Angebot profitieren könnt, in der Regel wird das dann direkt am Seitenanfang angezeigt.

Insert

You are going to send email to