Vorwerk Kobold VR7: Neuer Saugroboter mit optionaler Absaugstation

In der Standardausführung geht der neue Vorwerk Kobold VR7 für stolze 999 Euro in den Handel. Im Set mit der zugehörigen Absaugstation muss man 1.399 Euro locker machen. Optional lässt sich der VR7 zudem für dann insgesamt 2.799 Euro mit einer Kombistation und dem Vorwerk-Akku-Staubsauger Kobold VK7 kombinieren.

Vorwerk erst vor wenigen Tagen die Schließung von Neato angekündigt. Die Marke hat auf dem Markt für Saugroboter eine immer bescheidenere Rolle gespielt und seine wirtschaftlichen Ziele schon seit einigen Jahren nicht mehr erreicht. Vorwerk will die gemeinsamen Kompetenzen fortan ganz in der eigenen Kobold-Produktreihe zu bündeln setzt dabei nun vollständig auf den Entwicklungsstandort Deutschland.

Der neue Saugroboter von Vorwerk verzichtet offenbar gezielt auf die von anderen Herstellern gerne angebotene Kombi aus Saug- und Wischroboter. Das muss kein Fehler sein, denn in der Tat waren die Modelle, die uns bislang untergekommen sind meistens nur in einer der beiden Kategorien richtig gut.

