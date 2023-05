Browser-Wettstreit: Safari wieder vor Edge aber deutlich hinter Chrome

Die oben genannten Zahlen liefert der Statistikdienst Statcounter . Hier lässt sich im Jahresverlauf auch erkennen, warum die Auswertung aktuell wieder eine Erwähnung wert ist. Erstmals konnte Safari im März 2023 wieder an Edge vorbeiziehen, nachdem der Microsoft-Browser Safari den zweiten Platz auf dem Desktop im April vergangenen Jahres abgeluchst hat. Bis Februar 2022 lag hier auch noch Firefox mit Safari und Edge mehr oder weniger gleichauf, mittlerweile hat der Mozilla-Browser allerdings deutlich an Popularität eingebüßt.

Ein ganzes Stück besser für Apple sieht es beim Blick auf die Verteilung auf Smartphones und Tablets aus. Insbesondere auf dem Tablet präsentiert sich Safari als iPad-Browser vergleichsweise stark mit 36 Prozent. An erster Stelle liegt auch hier Google Chrome – allerdings mit nur 48 Prozent, da der in Android-Tablets integrierte Standard-Browser 13 Prozent für sich beanspruchen kann.

