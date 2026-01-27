Amazon senkt Hardware-Preise: Auch Kindle Colorsoft unter 200 Euro

Amazon hat eine umfangreiche Preisaktion auf nahezu alle Hardware-Eigenmarken gestartet. Davon profitieren auch die noch jungen Kindle-Modelle mit Farbdisplay, die unter die 200-Euro-Marke fallen. Die Reduzierungen erfolgen nur wenige Monate nach der Markteinführung der Geräte.

Der Kindle Colorsoft Signature Edition mit 32 GB Speicher ist aktuell für 199,99 Euro erhältlich. Zum Verkaufsstart im vergangenen Sommer hatte Amazon noch einen deutlich höheren Preisvon 289 Euro aufgerufen.

Inzwischen ausgelieferte Geräte gelten zudem als frei von den anfänglichen Darstellungsproblemen. Auch der Kindle Colorsoft Kids wurde im Preis gesenkt und liegt nun bei 209,99 Euro.

Farbdisplay als Erweiterung des Kindle-Portfolios

Mit dem Colorsoft hat Amazon erstmals einen E-Reader mit Farbdisplay im unteren Bereich seiner Kindle-Reihe platziert. Das eingesetzte E-Ink-Panel richtet sich vor allem an Nutzer, die neben klassischen Texten auch Comics, Magazine oder illustrierte Bücher lesen. Während Romane weiterhin überwiegend in Schwarzweiß genutzt werden, erschließt die Farbdarstellung zusätzliche Anwendungsbereiche.

Technisch unterscheidet sich zudem die Darstellung von Farb- und Schwarzweiß-Inhalten. Texte und Graustufen werden mit hoher Auflösung angezeigt, während die Farbdarstellung eine geringere Pixeldichte aufweist. Für Comics und Kinderbücher ist dies in der Regel ausreichend, feine Details wirken jedoch weniger präzise. Wer fast ausschließlich Texte liest, findet im Kindle Paperwhite weiterhin das Modell mit dem höchsten Kontrast und den schnellsten Umblätterzeiten.

Kids-Version mit Schutz und Zusatzinhalten

Der Kindle Colorsoft Kids ist speziell auf jüngere Nutzer ausgelegt. Zum Lieferumfang gehört eine stoßfeste Schutzhülle, zudem ist das Gerät wie die Standardversion gegen zeitweiliges Untertauchen geschützt.

Amazon ergänzt dies um eine verlängerte Garantie, die im Schadensfall einen Austausch vorsieht.

Zusätzlich erhalten Käufer für einen begrenzten Zeitraum Zugriff auf Amazon Kids+, eine Sammlung aus Büchern, Hörspielen und Lerninhalten. Gerade bei farbig gestalteten Kinderbüchern spielt das Display seine Vorteile aus und hebt sich sichtbar von klassischen Schwarzweiß-Kindles ab.

Amazon senkt viele Hardwarepreise

Zum Abschluss lohnt der Blick über die Kindle-Reihe hinaus. Die aktuellen Preissenkungen beschränken sich nicht auf einzelne Geräte, sondern betreffen nahezu das gesamte Hardware-Angebot von Amazon. Von Echo-Lautsprechern über Fire-TV-Sticks bis hin zu Tablets und Sicherheitskameren sind viele Produkte teils deutlich reduziert. Die Kindle-Modelle mit Farbdisplay fügen sich damit in eine breit angelegte Rabattaktion ein, die Amazon derzeit auf seine Eigenmarken ausrollt.