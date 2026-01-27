Die Signature Edition mit 32 GB Speicher
Amazon senkt Hardware-Preise: Auch Kindle Colorsoft unter 200 Euro
Amazon hat eine umfangreiche Preisaktion auf nahezu alle Hardware-Eigenmarken gestartet. Davon profitieren auch die noch jungen Kindle-Modelle mit Farbdisplay, die unter die 200-Euro-Marke fallen. Die Reduzierungen erfolgen nur wenige Monate nach der Markteinführung der Geräte.
Der Kindle Colorsoft Signature Edition mit 32 GB Speicher ist aktuell für 199,99 Euro erhältlich. Zum Verkaufsstart im vergangenen Sommer hatte Amazon noch einen deutlich höheren Preisvon 289 Euro aufgerufen.
Inzwischen ausgelieferte Geräte gelten zudem als frei von den anfänglichen Darstellungsproblemen. Auch der Kindle Colorsoft Kids wurde im Preis gesenkt und liegt nun bei 209,99 Euro.
Farbdisplay als Erweiterung des Kindle-Portfolios
Mit dem Colorsoft hat Amazon erstmals einen E-Reader mit Farbdisplay im unteren Bereich seiner Kindle-Reihe platziert. Das eingesetzte E-Ink-Panel richtet sich vor allem an Nutzer, die neben klassischen Texten auch Comics, Magazine oder illustrierte Bücher lesen. Während Romane weiterhin überwiegend in Schwarzweiß genutzt werden, erschließt die Farbdarstellung zusätzliche Anwendungsbereiche.
Technisch unterscheidet sich zudem die Darstellung von Farb- und Schwarzweiß-Inhalten. Texte und Graustufen werden mit hoher Auflösung angezeigt, während die Farbdarstellung eine geringere Pixeldichte aufweist. Für Comics und Kinderbücher ist dies in der Regel ausreichend, feine Details wirken jedoch weniger präzise. Wer fast ausschließlich Texte liest, findet im Kindle Paperwhite weiterhin das Modell mit dem höchsten Kontrast und den schnellsten Umblätterzeiten.
Kids-Version mit Schutz und Zusatzinhalten
Der Kindle Colorsoft Kids ist speziell auf jüngere Nutzer ausgelegt. Zum Lieferumfang gehört eine stoßfeste Schutzhülle, zudem ist das Gerät wie die Standardversion gegen zeitweiliges Untertauchen geschützt.
- Das Kindle-Geheimnis: Warum man stets die Kids-Edition kaufen sollte
Amazon ergänzt dies um eine verlängerte Garantie, die im Schadensfall einen Austausch vorsieht.
Zusätzlich erhalten Käufer für einen begrenzten Zeitraum Zugriff auf Amazon Kids+, eine Sammlung aus Büchern, Hörspielen und Lerninhalten. Gerade bei farbig gestalteten Kinderbüchern spielt das Display seine Vorteile aus und hebt sich sichtbar von klassischen Schwarzweiß-Kindles ab.
Amazon senkt viele Hardwarepreise
Zum Abschluss lohnt der Blick über die Kindle-Reihe hinaus. Die aktuellen Preissenkungen beschränken sich nicht auf einzelne Geräte, sondern betreffen nahezu das gesamte Hardware-Angebot von Amazon. Von Echo-Lautsprechern über Fire-TV-Sticks bis hin zu Tablets und Sicherheitskameren sind viele Produkte teils deutlich reduziert. Die Kindle-Modelle mit Farbdisplay fügen sich damit in eine breit angelegte Rabattaktion ein, die Amazon derzeit auf seine Eigenmarken ausrollt.
Ich wurde damit nicht glücklich. Die Farben sind recht blass und wirken weit nicht so kräftig, wie auf dem Bild mit Schlümpfe-Comic. Damit hätte ich allerdings weniger ein Problem gehabt. Viel schlimmer fand ich, dass der „schwarz/weiß“-Layer für einfache Bücher unter dem Farblayer liegt. Dadurch wirkt auch die Schrift bei einfachen Büchern völlig verwaschen und unscharf. Im direkten Vergleich zu meinem alten Kindle Keyboard war hinsichtlich Schärfe und Klarheit kein Unterschied erkennbar und ist weit weit entfernt von der Schärfe eines aktuellen Kindle (Paperwhite).
Den Colorsoft habe ich nach 2 Wochen dann zurückgegeben und mir stattdessen den einfachen Paperwhite in der Signature Edition geholt – mit dem bin ich wunschlos glücklich. Die Farben wären nice-to-have gewesen, dennoch lese ich zu 90% normale Bücher und dafür hat mich die Unschärfe durch den zusätzlichen Layer zu sehr gestört.
Wichtig vllt bei einer Entscheidung bzgl. Colorsoft: nicht jedes eBook ist „kompatibel“ mit dem Gerät. Auch wenn der Colorsoft schwarz/weiß wunderbar kann, müssen Bücher anscheinend (?) erst für das Gerät freigeschaltet werden. Betrifft bei mir (!) viele, viele Bücher leider. Bin zu einem Boox in Farbe gewechselt und lasse die Kindle-App dort laufen, geht wunderbar.
Vllt erspart es ja dem ein oder anderen etwas Ärger.
Comics liegen in der Regel in CBZ oder CBR Format vor. Das kann der Kindle halt leider überhaupt nicht und man müsste jeden einzelnen Comic extra umwandeln.
Alleine das disqualifiziert aus meiner Sicht eigentlich schon die Colorsoft Version für eine vernünftige Nutzung. Nur um farbige Notizen zu machen ist der einfach zu teuer und noch dazu schlechter in jeder anderen Disziplin als der normale Paperwhite durch den doppelten Layer und damit einhergehende Unschärfe.
Vielleicht wird das ja noch was mit einer höheren Version in einigen Jahren…
Der Colorsoft klingt irgendwie Hip, aber der Paperwhite ist besser. Ich hatte beide, als der Colorsoft am Black Friday sogar noch günstiger war (176 €), bestellt und wollte eigentlich den Colorsoft behalten. Aber im direkten Vergleich ist der Paperwhite noch mal spürbar schärfer.
Für Bibliothek/Shop mit dem Buchcovers ist der Colorsoft natürlich toll. Aber objektiv ist man 99 % der Zeit im Buch und da ist der Paperwhite überlegen. Und für Comics ist ein eInk-Display ohnehin nur zweite Wahl. Da ist jedes Tablet besser.
Der Paperwhite ist vor allem Dingen heller!
Habe mir bei den Telekom Moments das Tablett2 zum Knallerpreis von 130€ gekauft.
Klasse TCL NX Display.
Pressreader , Onleihe und Kindle App , zum lesen mehr als genug.
Für anspruchsvolle Sachen habe ich mein Ipad Pro.