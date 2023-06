Amazon Prime Video: Zugang mit Werbung in Planung

Unklar sei derzeit noch, wie genau die Einführung eines entsprechenden Abonnements ablaufen würde. Möglich ist, dass Amazon aktiven Prime-Abonnenten Werbung einspielt und diese dann dazu auffordert für den werbefreien Zugang einen höheren monatlichen Beitrag als bislang auf den Tisch zu legen. Sollten entsprechende Umsetzungen in den USA erfolgreich verlaufen, dann darf davon ausgegangen werden, dass diese nach und nach auch in anderen wichtigen Märkten implementiert werden.

Um auch diesen Preis langfristig weiter erhöhen zu können soll Amazon nun eine dritte Zugangsvariante vorbereiten, die sich an den Vorstößen von Netflix und Disney orientieren soll. Nach Angaben des Wall Street Journals plant Amazon einen werbefinanzierten Zugang zu Prime Video anzubieten. Die Arbeiten an dem neuen Zugang sollen sich in einer frühen Phase befinden und wurden von Amazon selbst weder bestätigt noch dementiert.

In den Vereinigten Staaten, wo die jährliche Prime-Mitgliedschaft bereits bei einem Preis von $139 angekommen ist, hat Amazon seinen Videodienst bereits ausgekoppelt und bietet diesen sowohl als Bestandteil des Prime-Abonnements aber auch einzeln für 8,99 US-Dollar pro Monat an.

Insert

You are going to send email to