Amazon Prime Video: Jetzt über 1000 Schulfilme verfügbar

Der Video-Streaming-Dienst Amazon Prime Video stellt Prime-Mitgliedern ab heute rund 1100 Schulfilme für Kinder und Jugendliche zum Streamen bereit.

Das Angebot orientiert sich an den Bildungsplänen der Grundschulen sowie weiterführenden Schulen und soll Eltern und ihren Kindern in der Zeit geschlossener Schulen zusätzliche Bildungsangebote zur Verfügung stellen. Die volle Auswahl der Inhalte könnt ihr hier einsehen.

Das jetzt verfügbare Angebot wurde in Zusammenarbeit mit Studio Hamburg Enterprises erstellt und umfasst die Reihe Schulfilme im Netz des Medienvertriebs Filmsortiment und der Produktionsfirma JPP Medien.

Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich können auf das Angebot über die Prime Video-App auf Smart TVs, mobilen Geräten wie Tablets und Smartphones, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Apple TV oder online unter Amazon.de/primevideo zugreifen. Die Schulfilme lassen sich auch downloaden und offline auf mobilen Endgeräten ohne zusätzliche Kosten ansehen.

Von Biologie, Geografie, Mathematik, Physik und Chemie, über Deutsch, Digitalkunde, Technik, Gesellschaft bis hin zu Sport, Musik, Einfachem Deutsch, Gehörlosem Lernen und Englisch – die Bildungsfilme von jeweils zwei bis zwölf Minuten Länge vermitteln kurz und prägnant die Inhalte der verschiedenen Fachbereiche. Innerhalb der Kategorien kann aus mehreren monothematischen Episoden ausgewählt werden, die unterschiedliche Lehrplanthemen aus den jeweiligen Schulfächern abdecken. So gelingt zum Beispiel der Einstieg in die trockene Algebra oder Geometrie mit der Serie Mathematik genau so leicht wie die Entdeckung von Tieren und des Immunsystems in der Kategorie Biologie. Alle Lehrfilme eignen sich für die Nachhilfe, zum Selbstlernen oder zum Homeschooling von der Grundschule bis zum Abitur und den Zweigen der Berufsschulen.