iPhone und Mac auf Arbeit: Apple zeigt deutsche Fallbeispiele

Anlässlich der so genannten Small Business Week, die zwischen dem 30. April und dem 6. Mai vor allem in den Vereinigten Staaten für zahlreiche themenspezifische Veranstaltungen sorgt, hat Apple heute mehrere Unternehmen ins Rampenlicht gerückt, die nicht nur sympathisch und objektiv erfolgreich sind, sondern eine weitere Gemeinsamkeit teilen: In den ausgesuchten Betrieben setzt man auf Apples Hardware.

Dabei handelt es sich in der US-Presseveröffentlichung des Unternehmens nicht etwa um App-Entwickler, Programmierer oder den typischen MacBook-Freischaffenden mit Hang zu Videoschnitt, Musik und Medien, sondern um eigentlich ganz bodenständige Unternehmerkonzepte.

Brammibal Donuts & Dance

In der San Francisco Bay Area beleuchtet Apple das Street Food-Phänomen „Señor Sisig“ und in Philadelphia setzt man sich mit dem Bekleidungsgeschäft „Darianna Bridal & Tuxedo“ auseinander. Und selbst aus Deutschland gibt es Fallbeispiele.

Hierzulande wirft Apple einen exemplarischen Blick auf die in Berlin und Hamburg aktive Donut-Kette Brammibal Donuts, die (wirklich leckere, wenn wir dies an dieser Stelle anmerken dürfen) vegane Donuts verkaufen und den E-Bike-Anbieter Dance.

In beiden Unternehmen kommt Apples Hardware zum Einsatz, beide nutzen höchstwahrscheinlich den Apple Business Manager zur Verwaltung ihrer Geräte, bei Brammibal werden sie ihre Filialen mit Apple Business Connect in die Apple Karten eingetragen haben und beide stellen sich und ihren Einsatz von iPad, iPhone und Mac in zwei kurzen Videopräsentationen vor.

Apple fasst das hauseigene Business-Angebot ja bekanntlich unter der Überschrift „Apple at Work“ zusammen und informiert über die angebotenen Unternehmenslösungen auf der hier eingerichteten Sonderseite zum Thema.