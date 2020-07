Amazon Prime Video: Die Neuzugänge im August 2020

Das Netflix-Programm für August ist bereits im Kasten, jetzt hat uns Amazon die Liste der für den kommenden Monat geplanten Neuzugänge übermittelt.

Ab 1. August: Für Umme – Staffel 1

Amazon tritt im kommenden Monat mit 32 neuen Filmen und Serien an. Im Gepäck unter anderem ein britischer Schüler der zum Spion wider Willen wird, ein adrenalingeladenes Rennen auf Fidschi, das seine Teilnehmer an den Rand des Möglichen bringt und ein hoffnungsloser Romantiker, der sich in die mysteriöse Austauschschülerin verliebt.

Über Die 1. Staffel der exklusiven Serie „Für Umme“ schreibt der Online-Händler:

Moritz „Mo“ Mikkelsen (Michael Fritz Schumacher) rennt mit seinen 33 Jahren noch immer der heiß ersehnten glitzernden Schauspielkarriere hinterher, doch mit seiner überambitionierten Herangehensweise tritt er ausschließlich von einem Fettnäpfchen ins nächste. Dabei bemerkt er gar nicht wie vielen Leuten er mit seinem Schauspieltalent im wahren Leben hilft. Ein ungewollter Robin Hood sozusagen. Als der ersehnte Erfolg zum Greifen nah scheint, merkt Mo zu spät, dass im echten Leben niemand „Cut!“ ruft, wenn es gefährlich wird.

Neue Serien & Staffeln im August

The Last Narc – Staffel 1 (OV/OmU)

Amazon Original

exklusiv verfügbar ab 31.07.

– Staffel 1 (OV/OmU) Amazon Original exklusiv verfügbar ab 31.07. Für Umme – Staffel 1

exklusiv verfügbar ab 01.08.

– Staffel 1 exklusiv verfügbar ab 01.08. Scandal – Staffeln 1-7

verfügbar ab 07.08.

– Staffeln 1-7 verfügbar ab 07.08. Alex Rider – Staffel 1

Amazon Original

exklusiv verfügbar ab 07.08.

– Staffel 1 Amazon Original exklusiv verfügbar ab 07.08. World’s Toughest Race: Eco Challenge Fiji – Staffel 1 (OV/OmU)

Amazon Original

exklusiv verfügbar ab 14.08.

– Staffel 1 (OV/OmU) Amazon Original exklusiv verfügbar ab 14.08. Lucifer – Staffel 5, Teil 1

Amazon Exclusive

exklusiv verfügbar ab 22.08.

Neue Filme im August

Neue Kids-Highlights im August