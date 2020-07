Buchstabenschablone: „Simple Letter Stencil“ zum PDF-Download

Wir hoffen ihr gestattet und einen schnellen Linktipp – wir sind nämlich der Meinung, dass das DIY-Projekt „Simple Letter Stencil“ des Designer Marcus Connor euren Besuch verdient hat.

Connor bietet hier eine neunseitige PDF-Datei an, die euch ein simples System in die Hand drückt, um Schriftzüge für Plakate, Transparent und Info-Tafeln in reproduzierbarer Qualität zu erstellen.

Das Dokument versorgt euch dazu mit vier schlichten Formen, die je nach gewünschter Größe und Länge des Textes ausgeschnitten und aneinander gelegt werden müssen.

Insgesamt gilt es sechs Schritte bis zum eignen Schriftzug zu durchlaufen.

Das kostenlose PDF herunterladen

Das Schild mit dem Planungsleitfaden planen

Die Schablone in der gewünschten Größe drucken

Die 4 Formen ausschneiden

Hilfslinien zeichnen

Den Schriftzug mit Hilfe der Schablone erstellen

„Simple Letter Stencil“ im Video