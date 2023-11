Zum Black Friday: Aktion „3 Monate Audible gratis“ angelaufen

Noch vor dem offiziellen Beginn der diesjährigen Black-Friday-Woche, die beim Online-Händler Amazon am 17. November anlaufen wird, hat die Hörbuchmarke des Konzerns ihr aktuelles Black-Friday-Angebot scharf geschaltet, allerdings nur über die eigene Homepage und (noch) nicht über amazon.de.

Hörbuch-Freunde haben hier die Möglichkeit Audible drei Monate lang kostenlos zu nutzen. In diesem Zeitraum können drei Hörbücher nach Wahl geladen sowie verschiedene zusätzliche Dienste ohne Kosten genutzt werden.

Für Neukunden und Rückkehrer

Wer genau für den Gratis-Zugriff qualifiziert ist, ist dieses Jahr unklar formuliert. Audible gibt an, dass das Black-Friday-Angebot ausschließlich für Neukunden und „zufällig ausgewählte Kunden“ gilt, die in den letzten sechs Monaten kein Audible-Abonnement hatten. Letztendlich müssen Interessenten selbst überprüfen, ob der Aktionslink für sie funktioniert oder nicht.

Ein reguläres Audible-Abonnement kostet normalerweise 9,95 Euro pro Monat und lässt sich monatlich kündigen. Für diesen Preis erhält man monatlich ein Premium-Hörbuch. Es ist ratsam, bei der Auswahl der Hörbücher sorgfältig zu sein, da die monatlichen Guthaben am besten für neue oder exklusive Titel verwendet werden sollten.

Jederzeit kündbar

Zusätzlich haben Abonnenten während ihrer Mitgliedschaft uneingeschränkten Zugriff auf eine ständig wechselnde Auswahl an Hörbüchern in der Kategorie „Im Abo enthalten“. Als weiteren Vorteil bietet Audible eine Reihe exklusiver Podcasts für seine Abonnenten an.

Auch nach einer Kündigung des Audible-Abonnements bleibt der Zugang zu den mit den Monatsguthaben erworbenen Hörbüchern bestehen. Lediglich die generellen Abo-Services wie der Zugriff auf den Hörbuch-Pool oder die Audible-Podcasts sind nach der Kündigung nicht mehr verfügbar.