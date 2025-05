Veröffentlichung von GTA VI auf das kommende Jahr verschoben

Die Veröffentlichung des Spiels „Grand Theft Auto VI“ wurde auf das kommende Jahr verschoben. Immerhin gibt es jetzt ein konkretes Datum. Wie die Entwickler Rockstar Games mitteilen, wird der 26. Mai als endgültiges Startdatum angepeilt.

Damit heißt es für Fans der GTA-Spielereihe noch rund ein halbes Jahr länger warten. Zuletzt hatte Rockstar Games den Herbst dieses Jahres als voraussichtlichen Starttermin genannt.

In einer Stellungnahme zu der Verschiebung bitten die Entwickler ihre Kunden um Verständnis dafür, dass sich alles länger hinzieht als ursprünglich erwartet. Wie bei allen bisher veröffentlichten Titeln sei es auch diesmal das Ziel, die Erwartungen der Nutzer nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen – „Grand Theft Auto VI“ bildet da keine Ausnahme. Um diese Qualität abzuliefern, benötige man nun mehr Zeit als gedacht.

Zugleich bedanken sich die Entwickler für die Unterstützung und die Geduld der GTA-Fans. Das enorme Interesse und die Begeisterung rund um die neue Ausgabe von Grand Theft Auto habe sie tief beeindruckt. Man wolle bald schon weitere Informationen mit den Nutzern teilen.

Mehr Infos zum Spiel sollen zeitnah folgen

Wann und in welcher Form dies der Fall sein wird, bleibt abzuwarten. Inzwischen ist es bald anderthalb Jahre her, seit Rockstar Games den bislang einzigen Trailer zum Spiel veröffentlicht hat. Die letzte Veröffentlichung in der Spielereihe liegt mit „Grand Theft Auto: Vice City Stories“ inzwischen fast 19 Jahre zurück.

Zu „Grand Theft Auto VI“ ist bislang nicht viel mehr bekannt, als in dem oben nochmal von uns eingebetteten ersten Trailer für das Spiel zu sehen ist. Das dann neunte Spiel in der GTA-Reihe soll laut der Ankündigung der Entwickler einmal mehr die Grenzen dessen verschieben, was in hochgradig immersiven, storybasierten Open-World-Erlebnissen möglich ist. Die Handlung des Spiels zentriert sich einmal mehr auf das von den GTA-Entwicklern der US-Stadt Miami nachempfundenen, im fiktiven Bundesstaat „Leonida“ gelegene „Vice City“. Das Spiel wird wohl zunächst ausschließlich für Konsolen erscheinen.