M4 Pro im Mac mini genauso schnell wie Apples M2 Ultra

In der Benchmark-Datenbank von Geekbench finden sich inzwischen zahlreiche Einträge zu dem mit einem Prozessor vom Typ M4 Pro ausgestatteten Topmodell des neuen Mac mini. Die hier angezeigten Werte bestätigen bislang die Werbeaussagen von Apple deutlich. Die bislang gesammelten Multi-Core-Werte liegen durch die Bank bei 21.000 Punkten und mehr. Damit ist der neue Prozessor tatsächlich 60 Prozent schneller als der im Einführungsvideo zum neuen Mac mini zum Vergleich herangezogene M2-Pro-Prozessor von Apple.

Beeindrucken kann der Mac mini auch im Vergleich mit dem aktuell von Apple angebotenen Topmodell des Mac Studio. Letzterer hat einen Prozessor vom Typ M2 Ultra verbaut, dessen Benchmark-Werte mehr oder weniger mit den jetzt erfassten Werten zu dem im neuen Mac mini verbauten M4 Pro identisch sind. Nur dass der Preis für den neuen Mac mini mit einem M4 Pro mit 1.649 Euro nicht einmal die Hälfte von den für einen Mac Studio M2 Ultra mindestens fälligen 4.799 Euro beträgt.

Natürlich kann man die beiden Geräte auf dieser Basis nicht ernsthaft vergleichen. So ist der Mac Studio nicht nur von Haus aus deutlich besser mit Speicher ausgestattet, sondern hat vor allem im Videobereich ganz andere Qualitäten. Dreht man jedoch den Spieß um, so darf man sich ganz besonders darauf freuen, wenn Apple seinen nächsten Mac Studio mit einem M4 Ultra an Bord auf die Konkurrenz loslässt.

Mac mini als „kleiner Mac Studio“

Zumindest für einen Teil jener Apple-Kunden, die beim Erscheinen der ersten Generation des Mac Studio vor zwei Jahren auf dieses neue Mac-Modell gewechselt sind, dürfte der jetzt vorgestellte Mac mini wieder eine ernstzunehmende Option sein.

Erste Hands-on-Berichte zum neuen Mac mini werden wohl Mitte der nächsten Woche erscheinen. Von Freitag, dem 8. November an könnt ihr den neuen Rechner dann auch selbst ausprobieren – sofern es bei euch in der Nähe einen Apple Store gibt oder ihr ohnehin schon eine Bestellung abgesetzt habt.