Amazon Osterangebote starten: Preissenkungen quer durchs Programm

Mit den Amazon Osterangeboten gibt es von heute an teils deutliche Preissenkungen für ausgewählte Produkte des Onlinehändlers. Amazon zufolge werden neben den üblichen Blitzangeboten diverse Artikel auf Tagesbasis deutlich reduziert erhältlich sein.

Eine Übersicht aller bereits verfügbaren Angebote findet ihr hier. In den nächsten Stunden sowie an den restlichen Tagen der Woche werden weitere Preissenkungen folgen, unter anderem will Amazon auch einen Teil der hauseigenen Alexa- und Echo-Geräte mit Preisnachlass anbieten. Bereits online sind Übersichtsseiten zu Kategorien wie Computer & Software, Gaming & Zubehör oder Kopfhörer & Lautsprecher.

Microsoft 365, WISO Steuer und Creative Cloud

Im Software-Bereich sind die reduzierten Preise für Microsoft 365 und WISO Steuer erwähnenswert. Mit Microsoft 365 Family kostet das Office-Paket für sechs Personen für ein volles Jahr nur 54,99 Euro. Laut Beschreibung gibt es neben einer Abo-Lizenz MacAfee hier nochmal drei Monate Office extra, vielleicht kann das einer der Leser noch bestätigen? Ebenfalls günstiger sind gerade verschiedene Adobe-Abos sowie die Steuerprogramme von Buhl zu haben, darunter WISO Steuer Mac für 20,99 Euro.

Netatmo Wetterstation und Smarthome

Die ersten Smarthone-Angebote im Rahmen der Osterwoche kommen von Netatmo. Hier gibt es die aus je einem Innen- und Außenmodul bestehende HomeKit-Wetterstation für 116,99 Euro. Ebenfalls im Preis reduziert wurde verschiedenes Zubehör für die Wetterstation sowie die Netatmo-Außenkamera und diverses Heizungs- und Alarmzubehör.

Audible Hörbuch-Abos

Hörbuch-Fans seien auf das Audible Osterangebot hingewiesen. Hier könnt ihr das Hörbuch-Abo über sechs Monate hinweg zum Preis von jeweils 4,95 Euro statt 9,95 Euro erhalten. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, Audible zwei Monate lang (also für zwei Hörbücher freier Wahl) kostenlos zu testen.

MagSafe-Ladegeräte von Apple

Amazon hat im Moment auch die Preise für Apples MagSafe-Zubehör noch einmal gesenkt. Der MagSafe Duo Charger ist zum Preis von 114,90 Euro statt 149 Euro zu haben und Apples Standard-MagSafe-Ladegerät gibt es für 39,47 Euro statt 45 Euro.