Amazon Luna startet für ausgewählte US-Kunden

Der im vergangenen Monat von Amazon vorgestellte Spiele-Streaming-Dienst Luna steht in den USA jetzt für erste Nutzer zur Verfügung. Dem Anbieter zufolge war die Nachfrage nach Zugriff auf eine frühe Beta-Version enorm und man starte nun mit einer kleinen Gruppe von Kunden, die über die kommenden Monate hinweg stetig erweitert werden soll.

Early access deserves a little celebration of its own. 🧁 pic.twitter.com/4jEaNA90YR

— Amazon Luna (@amazonluna) October 20, 2020