Amazon Kindle: Buchtitel als Lockscreen-Cover

Amazon hat mehreren aktuellen Kindle-Modellen ein Software-Update spendiert, das den Lockscreen der digitalen Lesegeräte im Standby-Betrieb nicht mehr nur mit den bekannten Standard-Grafiken verziert, sondern den Buchtitel der aktuellen Lese-Lektüre zum Lockscreen-Cover macht.

Nur auf neueren Geräten

Das neue Feature trägt den Namen „Display Cover“ und ist nur auf Kindle-Modelle ohne Werbung verfügbar. Aktivieren lässt sich die neue Funktion auf dem regulären Kindle (8. und 10. Generation), auf dem Kindle Paperwhite (7. und 10. Generation), auf dem Kindle Oasis (8., 9. und 10. Generation) und auf dem Kindle Voyage (7. Generation).

Allerdings ist dafür noch ein zusätzlicher Handgriff vonnöten. In den Kindle-Einstellungen muss im Bereich Einstellungen > Alle Einstellungen > Geräteoptionen der Schalter bei „Cover Anzeigen“ umgelegt werden.

Sollte ihr euch unsicher sein, welcher Geräte-Generation euer Kindle zuzuschreiben ist, könnt ihr den Hilfe-Bereich des Online-Händlers konsultieren. Dieser erklärt in dem Support-Eintrag „Wie Sie erkennen, welchen Kindle eReader Sie haben“ genau, welche Merkmale welchen Gerätetyp und welche Generation identifizieren.

Nur bei werbefreien Modellen

Über Umwege war auch bislang schon die Nutzung von eigenen Grafiken als Lockscreen-Cover möglich, bisher setzt dies allerdings einen Eingriff in die Kindle-Firmware voraus.

Amazon selbst beschreibt die neue Funktion auf dieser Sonderseite und erinnert daran, dass sich Nutzer von Kindle-Lesegeräten mit integrierter Werbung diese gegen eine Einmalzahlung vom Gerät entfernen lassen können und anschließend ebenfalls von der neuen Option in den Einstellungen profitieren. In Deutschland wird der reguläre Kinde ohne Werbung für 89,99 Euro angeboten, mit Werbung kostet das gleiche Modell 10 Euro weniger, also 79,99 Euro.