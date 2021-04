LiquidText: PDF-Anmerkungen mit neuen Konzepten

Wer häufiger mit umfangreichen PDF-Dokumenten zu tun hat und diese nicht nur lesen, sondern auch mit Anmerkungen versehen, um Hinweise ergänzen, korrigieren und kommentieren muss, der ist gut damit beraten einen Blick auf die für Mac und iPad verfügbare Applikation LiquidText zu werfen.

Risikofreies Ausprobieren

Die Anwendung, die sich grundsätzlich kostenlos laden und, mit akzeptabel eingeschränktem Funktionsumfang, erst mal auch kostenlos nutzen und so risikofrei ausprobieren lässt, wird nach dem Start mit einem PDF eurer Wahl gefüttert.

Dieses zeigt LiquidText dann Seite an Seite mit einem Bereich für Kommentare und Anmerkungen an und gestattet es, beliebige Textbereiche zu markieren und per Drag-and-Drop in eben jenen Bereich zu ziehen.

Die Passagen lassen sich hier um eigene Anmerkungen ergänzen, farbig markieren, formatieren und verschlagworten. Ist das Quelldokument abgearbeitet, lässt sich ein neues Dokument mit den Anmerkungen erstellen und exportieren und kann dem Autor so etwa als Korrektur-Vorschlag überreicht werden.

Seiten lassen sich stauchen

Eine tolle Funktion, die dabei Hilft den Überblick zu behalten, ist die Möglichkeit Seiten zusammenzustauchen, um so etwa den letzten Absatz von Seite 13 und den Mittleren Absatz von Seite 44 gleichzeitig im Blick zu haben. Beim Scrollen durch das Dokument muss dafür lediglich die Command-Taste gedrückt gehalten werden.

Pro-Version schaltet zusätzliche Werkzeuge frei

LiquidText finanziert sich über einen einmaligen In-App-Kauf der die Pro-Version der Anwendung freischaltet und für 33 Euro angeboten wird. Studenten zahlen 22 Euro. Wer gleichzeitig auch die iPad-App freischaltet, erhält beide im Bundle für 60 Euro.

Die Pro-Version gestattet das Öffnen mehrerer PDF-Dokumente in einem LiquidText-Projekt, ermöglicht das Setzen von Freihandzeichnungen und Anmerkungen und gibt den Zugriff auf die Schlagwörter frei.