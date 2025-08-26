Nothing Headphones kosten die Hälfte
AirPods Max: Kein Update für Apples Kopfhörer-Stiefkind in Sicht
Während viel darauf hindeutet, dass wir noch in diesem Jahr eine neue Version der Standard-AirPods sehen, ist ein Update für Apples AirPods Max nicht in Sicht. Vielmehr stellt sich fast schon die Frage, ob Apple seine 579 Euro teuren Over-Ear-Kopfhörer überhaupt noch einmal aktualisiert.
Die AirPods Max werden im kommenden Monat fünf Jahre alt und sind seit ihrer Vorstellung im September 2020 nicht nennenswert aktualisiert worden. Seit der Präsentation des iPhone 16 im vergangenen Jahr sind die Kopfhörer zwar überarbeitet erhältlich, Apple hat hier jedoch im Wesentlichen nur auf einen USB-C-Anschluss umgestellt und neue Farben ins Angebot genommen. Ausschlaggebend für das Update dürfte vor allem die von der Europäischen Union beschlossene USB-C-Pflicht sein.
Apple plant derzeit wohl keine Aktualisierung
Dem Bloomberg-Autor Mark Gurman zufolge dürfen wir zumindest in absehbarer Zeit keine Änderungen an den AirPods Max erwarten. Apple habe derzeit keine Aktualisierung geplant. Das Unternehmen sitzt Gurman zufolge in einer Zwickmühle. Die Kopfhörer sind zu beliebt, als dass Apple aufhören kann, sie zu verkaufen, jedoch sind sie nicht beliebt genug, um viel Zeit und Geld in die Entwicklung einer neuen Version zu investieren.
Für Apple sei es sinnvoller, sich kontinuierlich um die Verbesserung der In-Ear-AirPods sowie auf die Unterstützung von Lautsprechern und Mikrofonen in anderen Produkten zu konzentrieren.
Oft als zu teuer empfunden
Die AirPods Max bieten zwar eine hervorragende Integration in die Apple-Plattform und werden auch für sehr gute Klangeigenschaften gelobt. Dem steht jedoch der sehr hohe Preis für die Kopfhörer gegenüber. Man findet die AirPods Max nur selten unter 500 Euro, was in den Augen von vielen Anwendern schlicht und einfach zu teuer ist.
Auf dem Markt für Over-Ear-Kopfhörer hat zuletzt der für seine extravaganten Designs bekannte Anbieter Nothing Schlagzeilen gemacht. Dessen Kopfhörer Nothing Headphone (1) ist mit einer Preisempfehlung von 299 Euro in den Handel gegangen und kostet aktuell mit 249 Euro lediglich die Hälfte dessen, was man für die AirPods Max bezahlen muss.
Die Kopfhörer von Nothing wurde gemeinsam mit den Audiospezialisten KEF entwickelt und erfüllen von ihren akustischen Eigenschaften abgesehen einen erfahrungsgemäß auch für Besitzer der AirPods Max wichtigen Punkt: Man fällt damit auf.
Als die neuen Farben rauskamen und wenig später ein Super-Angebot habe ich zugeschlagen. Hatte schon geahnt das es länger dauert.
Kaufe ich mir OverEar Kopfhörer um aufzufallen?
Dachte es geht um Klang?
Nutze selbst die Sennheiser Momentum. Persönlich finde ich die vom Klang her ausgewogener als die AirPods Max. Jedoch empfindet jeder den Klang eines Lautsprechers / Kopfhörer anders
Eben daher ist die Diskussion des besseren Klangs total sinnlos. Jeder hört es anders und nimmt es anders wahr.
Ich wünsche mir neue Airpod Pros!
Wieso
Ich finde meine Max toll. Möchte sie nicht mehr missen. Ich bin allergisch gegen die Ohrstöpsel. Und damals gab es die Max für unter 400€ (wenn ich mich recht erinnere) bei der Telekom.
Bestimmt fällt man mit dem Nothing Headset auf.
Aber mit Sicherheit negativ bei diesem bescheuerten Design ^^
Da kann es auch ein Viertel kosten, nie im Leben.
Das Design finde ich großartig! So unterschiedlich sind die Geschmäcker!
Hatte n paar Kopfhörer mal probiert. Sony, b&w px8 und n paar teure Gaming Kopfhörer im anc vergleich. Keiner hat den ANC der Max erreicht. Hatte darum wieder von den px8 zurück gewechselt nur dieses Mal mit usb c :). Frag mich ob das nur ich so empfinde oder ob diese merkwürdigen anc Bewertungen(Sony wurde massiv gelobt dafür bei den h7, b&w auch) auch n Stück weit Erwartungen sind was sie gut ausblenden sollen.
Finde die Max auch super, nutze sie aber weitgehend nur zuhause. Für unterwegs sind sie mir einfach zu klobig und bringen beim Klang im Verhältnis zu wenig Benefit im Vergleich zu den deutlich kompakteren Pro.
„gute Klangeigenschaften gelobt“ – das ist ein rein subjektiver Eindruck, weil das Hörempfinden und vor allem dHör Vorlieben bei jeder Person anders sind.
Daher sind Kopfhörer-Test für mich vollkommen belanglos, weil ich höre mir Kopfhörer selber an und zwar im direkten Vergleich zu anderen Modellen und entscheide, ob mir das Klangbild gefällt oder nicht.
Und was viel wichtiger ist, der Tragekomfort muss stimmen.
Was bringt mir der tollste Klang, wenn mich der Kopfhörer nach 10min tragen schon nervt.