AirPods Max: Kein Update für Apples Kopfhörer-Stiefkind in Sicht

Während viel darauf hindeutet, dass wir noch in diesem Jahr eine neue Version der Standard-AirPods sehen, ist ein Update für Apples AirPods Max nicht in Sicht. Vielmehr stellt sich fast schon die Frage, ob Apple seine 579 Euro teuren Over-Ear-Kopfhörer überhaupt noch einmal aktualisiert.

Die AirPods Max werden im kommenden Monat fünf Jahre alt und sind seit ihrer Vorstellung im September 2020 nicht nennenswert aktualisiert worden. Seit der Präsentation des iPhone 16 im vergangenen Jahr sind die Kopfhörer zwar überarbeitet erhältlich, Apple hat hier jedoch im Wesentlichen nur auf einen USB-C-Anschluss umgestellt und neue Farben ins Angebot genommen. Ausschlaggebend für das Update dürfte vor allem die von der Europäischen Union beschlossene USB-C-Pflicht sein.

Apple plant derzeit wohl keine Aktualisierung

Dem Bloomberg-Autor Mark Gurman zufolge dürfen wir zumindest in absehbarer Zeit keine Änderungen an den AirPods Max erwarten. Apple habe derzeit keine Aktualisierung geplant. Das Unternehmen sitzt Gurman zufolge in einer Zwickmühle. Die Kopfhörer sind zu beliebt, als dass Apple aufhören kann, sie zu verkaufen, jedoch sind sie nicht beliebt genug, um viel Zeit und Geld in die Entwicklung einer neuen Version zu investieren.

Für Apple sei es sinnvoller, sich kontinuierlich um die Verbesserung der In-Ear-AirPods sowie auf die Unterstützung von Lautsprechern und Mikrofonen in anderen Produkten zu konzentrieren.

Oft als zu teuer empfunden

Die AirPods Max bieten zwar eine hervorragende Integration in die Apple-Plattform und werden auch für sehr gute Klangeigenschaften gelobt. Dem steht jedoch der sehr hohe Preis für die Kopfhörer gegenüber. Man findet die AirPods Max nur selten unter 500 Euro, was in den Augen von vielen Anwendern schlicht und einfach zu teuer ist.

Auf dem Markt für Over-Ear-Kopfhörer hat zuletzt der für seine extravaganten Designs bekannte Anbieter Nothing Schlagzeilen gemacht. Dessen Kopfhörer Nothing Headphone (1) ist mit einer Preisempfehlung von 299 Euro in den Handel gegangen und kostet aktuell mit 249 Euro lediglich die Hälfte dessen, was man für die AirPods Max bezahlen muss.

Die Kopfhörer von Nothing wurde gemeinsam mit den Audiospezialisten KEF entwickelt und erfüllen von ihren akustischen Eigenschaften abgesehen einen erfahrungsgemäß auch für Besitzer der AirPods Max wichtigen Punkt: Man fällt damit auf.