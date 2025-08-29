Für iPads mit Smart Connector: M30-Ladestecker lässt USB-C-Port frei

Der Zubehörhersteller Kuxiu hat ein neues Ladegerät für iPads mit Smart Connector vorgestellt. Mit dem M30 Magnetic Smart Connector Charger können aktuelle iPad-Modelle über die drei rückseitigen Kontaktpunkte geladen werden. Diese wurden bislang vor allem durch Apples eigenes Magic Keyboard genutzt, das die Funktion schon seit einigen Jahren unterstützt.

Für iPads mit Smart Connector: Der M30 Magnetic Smart Connector Charger

Aufladen über den Smart Connector

Der M30 verzichtet auf den USB-C-Anschluss und nutzt stattdessen den Smart Connector auf der Rückseite des Tablets. Damit bleibt der zentrale Anschluss des iPads für anderes Zubehör frei, etwa für externe Speichermedien oder Monitore. Der Ladeadapter wird magnetisch mit dem Gerät verbunden und über ein zwei Meter langes, geflochtenes Kabel mit Strom versorgt.

Je nach iPad-Modell unterstützt das Ladegerät unterschiedliche Leistungen. Bei den aktuellen iPad-Pro-Ausführungen mit M4-Chip sind bis zu 36 Watt möglich. Ältere Geräte oder iPad-Air-Modelle werden mit bis zu 18 Watt geladen. Die magnetische Verbindung soll stabil halten, ist aber nicht dafür ausgelegt, das Gewicht des iPads allein zu tragen. Mit einem Gewicht von 65 Gramm ist der Ladeadapter vergleichsweise kompakt.

Verfügbarkeit und Preis

Kompatibel ist der M30 mit den aktuellen iPad Pro in 11 und 13 Zoll, mit mehreren Generationen des iPad Pro 12,9 Zoll sowie mit den iPad-Air-Modellen ab der vierten Generation. Geräte ohne Smart Connector lassen sich nicht mit dem Zubehör nutzen.

Der Hersteller bewirbt das Produkt als Ergänzung zum bestehenden Setup, das die alltägliche Nutzung des Tablets flexibler macht. Anwender, die den USB-C-Port parallel für andere Aufgaben benötigen, können ihr Gerät so trotzdem mit voller Geschwindigkeit laden. Der Preis liegt bei rund 36 Euro, erhältlich ist das Ladegerät direkt beim Hersteller.