Ein Mittwoch: Apple kündigt neue Hardware für den 19. Februar an

Apple-Chef Tim Cook hat auf dem Kurznachrichten-Portal X eine neue Produktankündigung für den 19. Februar in Aussicht gestellt. In einem kurzen Beitrag teilte Cook mit, dass sich die Nutzer auf das neueste Mitglied der Apple-Familie vorbereiten sollten.

Get ready to meet the newest member of the family. Wednesday, February 19. #AppleLaunch pic.twitter.com/0ML0NfMedu — Tim Cook (@tim_cook) February 13, 2025

Begleitet wurde die Nachricht von einer Grafik mit dem Apple-Logo, das in einer animierten, spiegelnden Optik dargestellt ist. Details zu dem erwarteten Gerät oder der Produktkategorie gibt es bislang nicht.

Dass Apple den bevorstehenden Launch direkt über soziale Medien anteasert, könnte darauf hindeuten, dass es sich entweder um ein kleineres Update oder eine bereits länger erwartete Markteinführung handelt.

iPhone SE oder neue MacBooks

Branchenbeobachter spekulieren bereits, welches Gerät am kommenden Mittwoch vorgestellt werden könnte. In den vergangenen Wochen gab es verstärkt Berichte über eine neue Generation des iPhone SE, das laut der Gerüchteküche ein Design ähnlich dem iPhone 14 erhalten könnte. Zudem wird erwartet, dass Apple die Hardware aktualisiert und das Gerät mit einem moderneren Prozessor auf dem Niveau des iPhone 16 ausstattet. Das iPhone SE ist traditionell das günstigste Modell im Apple-Portfolio und richtet sich vornehmlich an Geschäftskunden.

Neben dem iPhone SE wurde zuletzt auch über die Einführung neue MacBook-Air-Modelle spekuliert. Diese sollen auf den M4-Chip wechseln und in den bekannten Größen mit 13 und 15 Zoll erscheinen. Apple könnte zudem eine Aktualisierung seiner iPad-Produktlinie planen. Hier gibt es Hinweise auf eine elfte Generation des Standard-iPads, die das Modell von 2022 ablösen könnte.

Rätselraten bis Mittwoch

Apple selbst hat bislang keine weiteren Details bekannt gegeben. Die „Family“, auf die Cooks Tweet Bezug nimmt, könnte auch auf die iPhone-Familie referenzieren. Welche Produkte genau am 19. Februar vorgestellt werden, bleibt daher bis zur offiziellen Ankündigung unklar.

Weder auf der Apple-Website noch in der Pressekommunikation sind Hinweise auf ein bevorstehendes Event zu finden. Es ist daher gut möglich, dass Apple die neuen Geräte per Pressemitteilung oder über ein kurzes Online-Video präsentiert.