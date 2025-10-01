ifun.de — Apple News seit 2001. 44 757 Artikel

Modelle mit und ohne Bildschirm

Amazon bietet diverse Echo-Geräte zum halben Preis an
Im Anschluss an die Vorstellung der neuen Echo-Geräte hat Amazon die Preise für zahlreiche der noch aktuellen Modelle der Alexa-Lautsprecher deutlich reduziert. Von einem Ausverkauf kann man hier aber zumindest nicht bei allen der nun günstiger erhältlichen Geräte reden. Die neuen Echos ohne Bildschirm kann man nicht als direkten Ersatz für die günstigeren Modelle wie den Echo Dot bezeichnen. Dafür sind der Echo Dot Max und der Echo Studio zu teuer und teilweise auch zu groß.

Beginnen wir mit den aktuell günstigsten Alexa-Lautsprechern, dem Echo Pop und dem gewöhnlichen Echo Dot. Amazon bietet aktuell beide Geräte um mehr als die Hälfte im Preis reduziert an. Die Geräte eignen sich beispielsweise als kleine Küchenlautsprecher und -assistenten und sind – wenn man auf ein Display verzichten kann – auch ein guter Weckerersatz.

Echo Dot Und Echo Spot

Der Echo Pop ist vorübergehend für 24,99 Euro erhältlich und der Echo Dot kostet aktuell 29,99 Euro. Wir würden die 5 Euro für einen Echo Dot drauflegen, das Gerät bietet einen merklich besseren Klang.

Auch Modelle mit Bildschirm günstiger

Wenn es ein Echo mit Bildschirm sein soll, ist der Echo Spot für aktuell 49,99 Euro momentan die günstigste Lösung. Beachte hier aber, dass die Funktionen und Darstellungsoptionen im Vergleich zu den großen Show-Modellen sehr eingeschränkt sind. Letztendlich steht hier die Nutzung als Wecker und kompakter Musikplayer im Fokus.

Echo Show Und Echo Spot

In Anbetracht der in wenigen Wochen erhältlichen neuen Generation bietet Amazon das Auslaufmodell des Echo Show 8 nun mit deutlichem Preisnachlass für 89,99 Euro an. Hier sind dann eine Kamera und ein vollwertiger Touchscreen integriert, auf dem sich auch Videos abspielen lassen.

Auch der kleinere Echo Show 5 mit 5,5 Zoll Bildschirmgröße wird im Rahmen der Aktion deutlich vergünstigt von Amazon angeboten. Der Aktionspreis liegt mit 54,99 Euro bei genau der Hälfte von dem, was der Anbieter regulär für den Alexa-Lautsprecher verlangt.
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
  • Moin. Gerade einen Fire Stick 4K für 34,99 minus 7 Euro „Upgrade“ Rabatt geschossen. Wer also noch nen alten Stick hat…

  • ich will erst mal sehen, beziehungsweise testen was Alexa+ kann beziehungsweise nicht kann

